Kitas: Große Sorge bei Grünen

Stadland Große Sorge in der Grünen-Fraktion im Gemeinderat: Die beiden Mitglieder Elke Kuik-Janssen und Andrea Arens warnen vor der Abgabe der Kindertagesstätten an den Kreis, wie sie der Finanzausschuss jetzt mit Mehrheit empfohlen hat.

„Natürlich kostet die Betreuung in Krippen, Kindergärten und Horten Geld“, schreiben die beiden Frauen. „Natürlich ist das Defizit in der Gemeinde sehr hoch. Die Kosten jedoch als ,Fass ohne Boden‘ zu bezeichnen, ist nicht redlich.“ Keine andere Kommune in der Wesermarsch gehe diesen Weg, und die Kostenersparnis komme in Form einer höheren Kreisumlage zurück.

Die Grünen artikulieren diese Sorgen:

• Die Gemeinde habe keinen Einfluss mehr auf die Höhe der Kita-Gebühren.

• Die soziale Staffelung der Gebühren sei gefährdet. Der Kreis werde die Beiträge auf die Durchschnittshöhe in der Wesermarsch anheben.

• Die Gemeinde verliere ihren Einfluss auf Gruppenstruktur und -größe sowie auf die Qualität in den Einrichtungen.

• Dringend erforderliche Erweiterungen und Bauvorhaben könnten sich weiter verzögern oder ganz in Frage gestellt werden.