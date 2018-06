Stadland Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung im Rathaus die Steuern erhöht. Grundsteuer A und B steigen im Zuge der Haushaltskonsolidierung von 408 auf 430 Prozent, die Gewerbesteuer von 395 auf 410 Prozent. Beide Veränderungen treten zum 1. Januar 2019 in Kraft. Dafür stimmten Bürgermeister Klaus Rübesamen (SPD), die Mehrheitsgruppe aus SPD, WPS und FDP sowie Walter Damken von der CDU-Fraktion. Einstimmig beschloss der Rat anschließend die Erhöhung der Vergnügungssteuer auf 20 Prozent; diese Veränderung tritt schon zum 1. August in Kraft.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir