Stadland Im Sitzungszimmer des Rathauses war am Mittwochnachmittag kaum noch ein Platz frei. Dabei tagte hier nur der Finanzausschuss des Rates, dessen Sitzungen selten das ganz große Publikum anziehen. Doch diesmal war es anders, denn es ging um die Straßenausbaubeitragssatzung, die die CDU-Fraktion sofort abschaffen will.

In Warnwesten

Aus diesem Grund waren 20 Anlieger der Schweier Schulstraße erschienen, die bei einem Erhalt der Satzung als nächste in die Tasche greifen müssten – und zwar sehr tief. Deshalb waren sie wieder in ihren gelben Warnwesten erschienen, in denen sie schon zu zwei Anliegerversammlungen gekommen waren. Diesmal waren die gelben Westen jedoch ihre einzige Stellungnahme, die aber alle Anwesenden verstanden.

Dennoch: Die Gelbwesten müssen sich gedulden. Denn die CDU stand mit ihrem Vorstoß allein. Sowohl die SPD/WPS/FDP-Mehrheitsgruppe als auch die Grünen wollen nichts überstürzen, wie sie betonten. Sie halten an dem von der Mehrheitsgruppe Anfang des Jahres eingebrachten Antrag fest, demzufolge die Gemeindeverwaltung vor einer Entscheidung über die Strabs umfangreiches Zahlenmaterial als Basis für eine fundierte Entscheidung vorlegen soll.

Allerdings kamen Mehrheitsgruppe und Grüne den Anliegern entgegen: Sie verpflichteten Gemeindekämmerer Gerd Schierloh, die Zahlen bis zum Finanzausschuss Anfang November vorzulegen, damit der Rat noch Ende November oder Anfang Dezember über die künftige Finanzierung des Ausbaus von Gemeindestraßen entscheiden kann.

CDU-Fraktionschef Günter Busch räumte ein, vor 44 Jahren selbst für die Einführung dieser Satzung gestimmt zu haben. Zudem stellte er mit Hinweis auf zwei für die Gemeinde positiv ausgegangene Klagen klar, dass die Satzung gerichtsfest ist.

Er plädierte dennoch für ihre Abschaffung, weil sie inzwischen für die Betroffenen eine unzumutbare Belastung darstelle. In früheren Jahren sei sie nur angewandt worden, wenn es für den Ausbau der betreffenden Gemeindestraße Zuschüsse gegeben habe, und der Anteil habe nicht 75 Prozent betragen, sondern deutlich weniger.

Auch die Gemeinde könne auf das Geld verzichten: „Wir haben mit der Satzung keine Millionen eingenommen.“ Die Aussage des Kämmerers, ohne Strabs müssten die Grundsteuern A und B um rund 400 auf etwa 800 Punkte verdoppelt, sei unzutreffend: „10 oder 15 Punkte reichen.“ Straßen müssten wie alle anderen Vorhaben finanziert werden – aus dem Haushalt.

Markus Dollerschell (SPD) bezeichnete den CDU-Vorstoß als „populistischen Antrag“: „Da will sich einer ins goldene Licht stellen.“ Die Mehrheitsgruppe wolle ein gerechtes System der Lastenverteilung, und das könne nur auf der Basis verlässlicher Zahlen erarbeitet werden. „Wir wollen eine fundierte Entscheidung treffen, wie wir den Straßenbau finanzieren können“, sagte Markus Dollerschell. „Irgendjemand muss am Ende die Straßen bezahlen.“

Lösung für die Zukunft

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Elke Kuik-Janssen äußerte Verständnis für das Entsetzen der Anlieger, betonte aber, es gehe nicht um eine schnelle, sondern um eine tragfähige Lösung, „die uns in die Zukunft bringt.“

Diese Lösung müsse auf der Grundlage des Zahlenmaterials der Verwaltung und im Dialog mit den Bürgern gefunden werden. Gerade auf dem Land seien die Grundstücke groß, was zu einer hohen finanziellen Belastung der Anlieger führe.

Kämmerer Gerd Schierloh wandte ein, der Rat könne auch die freiwilligen Leistungen kürzen, um Geld für Straßenausbau zu gewinnen: „500 000 Euro pro Jahr ergeben in 20 Jahren 10 Millionen.“