Alle Kindergartenplätze in Butjadingen sind belegt

Die Kindertagesstätten in der Gemeinde Butjadingen sind vollkommen ausgelastet. Es steht zurzeit kein freier Platz zur Verfügung.

In der Kita Burhave stehen insgesamt 56 Plätze zur Verfügung. Insgesamt 48 Kinder besuchen die Krippe derzeit in drei Gruppen. Kinder unter drei Jahren belegen aber rein rechnerisch zwei Plätze, weil für sie ein höherer Betreuungsaufwand nötig ist. Da in den altersübergreifenden Gruppen auch Kinder ab einem Jahr betreut werden, kommt die Kita Burhave auf einen Zählwert von 57 belegten Plätzen.

Die Kita in Stollhamm hat insgesamt 40 Plätze, aufgeteilt auf die Krippe und eine altersübergreifende Gruppe für Kinder ab zwei Jahre. In Stollhamm sind 40 Plätze mit 40 Kindern belegt.

In der Kita Tossens stehen 39 Gruppenplätze und 4 integrative Plätze zur Verfügung. Belegt sind die 4 integrativen Plätze und 34 weitere Plätze. Da jedoch auch hier Kinder unter drei Jahren die Kita besuchen, ergibt sich rein rechnerisch eine volle Belegung von 39 plus 4 Plätzen.

Die Kita in Waddens bietet 14 Plätze und hat zusätzlich 4 integrative Plätze zur Verfügung. Alle Plätze sind belegt.