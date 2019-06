Stollhamm Der Kindergarten in Stollhamm erhält einen Anbau. Das hat der Gemeinderat am Dienstagabend bei seiner jüngsten Sitzung im Rathaussaal in Burhave beschlossen – einstimmig. Durch den Anbau soll in Butjadingen der Bedarf an zusätzlichen Kita-Plätzen gedeckt werden.

Insgesamt hatten vier Varianten zur Debatte gestanden. Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich hatte ergeben, dass der Anbau an die bestehende Kita in Stollhamm auf lange Sicht die günstigste Lösung darstellt. Diskutiert worden war auch eine Nutzung des Gemeindehauses in Eckwarden als Kindergarten, was jedoch die teuerste Variante gewesen wäre.

Kämmerer Bernd Rummel ging in der Ratssitzung auch auf die zu erwartenden Bedarfe ein. Zwar werde die Zahl der Kinder in Butjadingen nicht unbedingt steigen. Die Gemeinde rechne dennoch mit einer höheren Nachfrage nach Kita-Plätzen – insbesondere nach Krippenplätzen für bis Dreijährige sowie nach integrativen Plätzen. Mit den zusätzlichen Plätzen, die nun entstehen sollen und die in gut einem Jahr zur Verfügung stehen können, will die Gemeinde Reserven schaffen.

Elternvertreter danken

Elternvertreter bedankten sich bei Rat und Verwaltung für die Entscheidung für den Anbau in Stollhamm. Auch Nadine Damken, die den Kindergarten in Stollhamm leitet, ist glücklich über den Beschluss des Gemeinderats.

Der Rat fasste diesen Beschluss ohne Diskussion. Eine kontroverse Debatte gab es dennoch. Im Verwaltungsausschuss, der nicht-öffentlich tagt, war die Idee aufgekommen, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die den Kita-Anbau begleitet. Jede Fraktion sollte in diese Gruppe einen Vertreter entsenden.

In der Ratssitzung stellte Johann Evers (CDU) nun jedoch den Antrag, dass nach einem laut Ratsstatuten geltenden Zuweisungsschlüssel die aus Union, FDP und Unabhängigen bestehende Mehrheitsgruppe zwei Vertreter in die Arbeitsgruppe entsendet und die SPD einen. Mit anderen Worten: Die Grünen müssen draußen bleiben.

„Das ist albern“, sagte zu diesem Antrag Jürgen Sprickerhof. Demokratie bedeute nicht, dass eine Mehrheit die Minderheit ausschließt, wetterte der Grünen-Ratsherr. Da alle dasselbe Ziel verfolgten, nämlich den Kita-Anbau in Stollhamm, sei es auch nur logisch, alle Fraktionen an der Arbeitsgruppe zu beteiligen, meinte Bürgermeisterin Ina Korter. Martina Geberzahn (SPD) fragte sich ebenfalls, warum nicht alle Fraktionen in dem Arbeitskreis mitmachen dürfen sollen.

Johann Evers hatte eine Antwort parat: Die Arbeitsgruppe müsse schlank bleiben, um effektiv arbeiten zu können, befand er. Deshalb sei es ausreichend, wenn drei Ratsmitglieder entsandt werden. Die Arbeitsgruppe werde dabei lediglich eine beratende Funktion haben. Von einem undemokratischen Vorgehen können deshalb keine Rede sein.

„Kommt nicht gut an“

„Ich frage mich, warum die Mehrheitsgruppe das Miteinander im Gemeinderat aufs Spiel setzt“, sagt derweil Felix Frerich (SPD). Die Europawahl habe gerade erst gezeigt, dass sich die Menschen „eine offene und transparente Politik“ wünschen. Dass nun „das glatte Gegenteil“ im Rat praktiziert werden soll, werde bei den Butjenter Bürgern nicht gut ankommen, vermutet der Sozialdemokrat.

Johann Evers versteht die Aufregung nicht. Im Kindergartenkuratorium sei der Rat in der gleichen Weise vertreten wie jetzt die Arbeitsgruppe besetzt werden soll. Und daran habe sich noch nie jemand gestört.