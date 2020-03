Verkauf Wird Erneut Ausgeschrieben: Reichlich Zoff um alte Stollhammer Schule

Stollhamm „Ich dachte, der Karneval sei vorbei“, wunderte sich eine Bürgerin. „Das ist die reinste Posse“, echauffierte sich eine andere. Im Rathaussaal in Burhave ging es hoch her, als der Finanzausschuss des Gemeinderats am Donnerstagabend über die Zukunft der alten Stollhammer Schule debattierte.

Das Ergebnis: Vorerst bleibt es bei dem, was sich bereits am Mittwoch abgezeichnet hatte. Die Gemeinde bietet die Schule bis Ende April öffentlich zum Verkauf an. Dann werden die Angebote hinsichtlich des gebotenen Kaufpreises und des angedachten Nutzungskonzeptes bewertet, und im Juni fällt die Entscheidung. Diese Vorgehensweise entspricht einem Antrag der aus CDU, FDP und Unabhängigen bestehenden Mehrheitsgruppe im Butjadinger Rat.

Die Gruppe hat zu dem Thema bereits zwei Anträge gestellt. Der erste forderte einen Abriss der Schule und die Erarbeitung eines Konzepts für die Entwicklung des Stollhammer Ortskerns. Mit Antrag 2 schwenkte die Gruppe um, stellte den ersten Antrag „ruhend“ und forderte nun die öffentliche Ausschreibung des Verkaufs der Schule. Nicht zuletzt darum ging es in einer äußerst turbulenten Einwohnerfragestunde, bei der nicht wenige Bürger kritisierte, dass die Mehrheitsgruppe eine Öffentlichkeit herzustellen fordere, die es längst gibt.

Schule seit 2012 dicht

Die Grundschule in Stollhamm wurde im Jahr 2012 geschlossen. Kurz darauf schrieb die Gemeinde, wie Bürgermeisterin Ina Korter ausführte, den Verkauf aus und veröffentliche dazu auch ein Exposé. Interessenten meldeten sich, sprangen wieder ab, und dann passierte eine ganze Weile gar nichts – auch deshalb nicht, weil Räume in der Schule zur Unterbringung von Flüchtlingen benötigt worden seien und später dann die Frage im Raum gestanden habe, ob die Schule zur notwendigen Erweiterung des Kindergartens in Stollhamm genutzt werden kann, so Ina Korter.

Cohousing statt Abriss

Dann tauchten Karin und Hans Hellwig aus Eckwarden auf der Bildfläche auf. Bereits im Dezember 2019 gaben sie bei der Gemeinde ein Gebot über 75 000 Euro ab – mit dem Ziel, die Schule für ein generationenübergreifendes Wohnen, das sogenannte Cohousing, zu nutzen.

Kaum wurden die Pläne in der vorvergangenen Woche öffentlich, legte die Mehrheitsgruppe den Antrag vor, die Schule nicht zu verkaufen, sondern sie abzureißen und den Stollhammer Ortskern zu entwickeln. Dann tauchte ein neuer Kaufinteressent auf, nämlich Thorsten Memenga aus Feldhausen, der in der Schule elf Mietwohnungen einrichten möchte. Das wiederum löste den zweiten Antrag der Mehrheitsgruppe aus.

Jürgen Sprickerhof (Grüne) redete am Donnerstagabend Klartext. Er finde die Idee der Hellwigs gut, weil sie zur Belebung von Stollhamm beitragen würde. Deshalb sollte der Ausschuss dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, nämlich einem Verkauf der Schule an Karin und Hans Hellwig, zustimmen. Der erste Antrag der Mehrheitsgruppe habe allein das Ziel gehabt, das Vorhaben der Hellwigs zu verhindern, so Jürgen Sprickerhof. Eben das vermutete auch Martina Geberzahn (SPD).

Zu billig?

Johann Evers (CDU) wies diesen Vorwurf als Sprecher der Mehrheitsgruppe zurück. Nebulös blieb in der Debatte, ob und wie umfangreich die Gruppe über das Konzept der Hellwigs informiert war.

Bettina Nordholz (SPD) äußerste die Ansicht, dass das Kaufangebot der Hellwigs, die 75 000 Euro also, zu niedrig sei. Das hätten Erkundigungen beim Katasteramt ergeben, so die Ratsfrau. Bauamtsleiter Axel Linneweber relativierte diese Aussage.

Richtig bunt wurde es im Rathaussaal, als die eigentliche Debatte über die Zukunft des Stollhammer Schulgebäudes schon vorbei war. Bei der Einwohnerfragestunde äußerte unter anderem Sabine Friele aus Burhaversiel – eine Befürworterin des Konzepts von Karin und Hans Hellwig – Zweifel daran, dass eine erneute öffentliche Ausschreibung der Verkaufsabsichten der Gemeinde notwendig ist. Denn eine solche Ausschreibung gebe es längst – auf der Homepage der Gemeinde nämlich.

Ratsmitglieder und Bürger zückten ihre Handys und fanden prompt die besagte Ausschreibung. Daraufhin widersprachen Vertreter der Mehrheitsgruppe sich gegenseitig bei der Frage, ob sie davon gewusst hätten oder nicht. Diskutiert wurde am Ende sogar noch darüber, ob eine Ausschreibung auf der Homepage der Gemeinde (ausreichend) öffentlich sei oder nicht.

Das Ende vom Lied: Es gilt der zweite Antrag der Mehrheitsgruppe – die Gemeindeverwaltung schreibt die Schule öffentlich zum Verkauf aus. Das letzte Wort dazu hat am 25. März der Gemeinderat.