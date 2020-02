Sürwürden Der Bürgerverein Sürwürden/Alse setzt auf das bewährte Vorstands-Team. Deshalb hieß es in der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend im Gasthaus Kiek mol rin bei jedem Posten: „Wiederwahl!“

Demnach bleiben Rolf Warnke, Jens Horstmann und Antje Melius die drei gleichberechtigten Vorsitzenden; Erika Wehlau verwaltet weiterhin die Kasse und Irene Warnke behält die Schriftführung.

Geehrt wurden Hans-Jürgen Kaliwoda, der dem Bürgerverein seit 50 Jahren angehört, sowie Sylvia Paschwitz und Thomas Meischen, die seit 25 Jahren dabei sind. Nachgeholt werden müssen die Ehrungen von Susanne Meischen, die ebenfalls seit 25 Jahren dabei ist, und von Anneliese Bastrup, die schon seit 50 Jahren Mitglied ist.

Insgesamt zählt der Verein jetzt 192 Mitglieder.

Auf sie wartet auch in diesem Jahr ein umfangreiches Programm. Es beginnt mit dem alljährlichen Besenwerfen, das in den Vorfrühling verschoben wird und in diesem Jahr am Mittwoch, 4. März, ausgetragen wird. Start ist um 14 Uhr bei Insa und Jens Horstmann in Alse. Andere Vereine sind willkommen.

Ohne Umwelttag geht es auch in diesem Jahr nicht. Am Sonnabend, 4. April, räumen die Mitglieder in Sürwürden, Alse und umzu auf. Im vergangenen hatten sie 19 Autoreifen und eine komplette Badezimmer-Garnitur gefunden.

Alles neu macht der Mai – oder der Maibaum: Er wird am Donnerstag, 30. April, aufgestellt, aber nicht in Sürwürden, sondern erstmals in Alse – bei Ute und Hans-Joachim Denker. Der Schmuck soll am selben Tag erstellt werden.

Für Juni bereitet Ingrid zur Horst eine 40-Kilometer-Radtour vor, und Ende August wird das Alser Dorffest gefeiert, das Insa Horstmann organisiert. Der Spieleabend findet jetzt nur noch einmal im Jahr statt, nämlich im Oktober. In Planung sind auch das Weinfest und die Weihnachtsfeier.