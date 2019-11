Frage: Die Demonstration für den Klimastreik startet an der Stadtkirche. Sie unterstützen die Jugendlichen aus der Wesermarsch bei ihren Aktionen an diesem Tag. Warum?

Bohlken: Kirche wird viel zu sehr reduziert. Sie ist mehr als eine Stunde Gottesdienst am Sonntag. Sie nimmt gesellschaftlich wichtige Aufgaben wahr. Die Jugendlichen wollen etwas verändern. Es kann nicht so weiterlaufen wie bisher. Und Kirche bedeutet auch: die Gemeinschaft der Gläubigen. Jeder ist gefragt.

POFERL: Wir geben den Jugendlichen Raum, sich zu entfalten. Sie machen sich Sorgen, wir bieten die Plattform. Die Kirche befindet sich in einem Umbruchprozess, da gehört es dazu, über den eigenen Schatten zu springen und nach vorn zu schauen.

Frage: Die Jugendlichen müssen sich wegen der Demonstrationen während der Unterrichtszeit viel Kritik anhören. Auch dafür, dass sie sich selbst nicht immer ökologisch korrekt verhalten. Wie sehen Sie das?

Bohlken: Auf Demonstrationen sind ja nicht nur Leute, die selbst alles richtig machen. Es geht darum, gemeinsam etwas zu erreichen. Ich finde, man darf den Kindern jetzt nicht vorhalten, wie sie ihren Alltag leben. Wir sind es ja schließlich, die sie erst an dieses Leben gewöhnt haben.

POFERL: Ich finde es gerade wichtig, dass Aktionen wie der Klimastreik keine Eintagsfliege sind. Wir alle müssen unser Tun und Handeln im privaten und beruflichen Bereich überdenken. Und daran muss auch immer wieder erinnert werden. Sonst gerät es schnell in Vergessenheit. Dass der Alltag auf dem Land nicht immer ohne Auto möglich ist, kann man niemandem vorwerfen. Trotzdem gibt es viele andere Entscheidungen, die man bewusst neu treffen kann. Zum Beispiel beim Einkaufen: weniger Fleisch, mehr Bio, keine Plastiktüten. Man kann Umweltschutz nicht nur am Auto festmachen.

Bohlken: Die Klimakrise bietet uns eine große Chance, komplett an gesellschaftliche Themen heranzugehen. Was richtet mein eigener Konsum eigentlich an? Wie kann es mehr Gerechtigkeit auf der Welt geben?

Frage: Viele Menschen fühlen sich von der Klimaschutzbewegung bevormundet. Wie gehen Sie damit um?

Poferl: Den Menschen in Deutschland geht es gut. Trotzdem meckern die Leute. Natürlich muss man beim Einkaufen auch aufs Geld gucken. Das Umdenken in neue Wege ist vielleicht erst einmal unbequem. Verzicht kann aber etwas Gutes sein.

Bohlken: Wenn man sich erst einmal darauf einlässt, seine Routine zu verlassen, kommt viel zurück. Haus, Geld, Konsum – das alles macht viele Menschen nicht wirklich glücklich. Es sind die falschen Ziele. Und da sind wir wieder bei den Werten der Kirche. Auf den Demonstrationen sind Menschen jeden Alters dabei. Da wurde mir von einem Teilnehmer gesagt: Diese Kinder machen mir neue Hoffnung. Ich finde, unsere Jugend war lange still. Jetzt wird sie aktiv. Das habe ich ewig nicht erlebt, dass es in der Kirche eine solche generationsübergreifende Bewegung wie jetzt gerade gibt.

Poferl: Auch die Kirche kann und muss sich ändern. Die Jugend bleibt hartnäckig. Und wir müssen sie unterstützen.