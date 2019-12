Wesermarsch Die Kreistagsfraktionen sind in der letzten regulären Sitzung des Jahres 2019 dem Antrag der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus dem Landkreis gefolgt, der eine Kostenaufteilung beim Breitbandausbau wie folgt vorsieht: zwei Drittel der nach Bundes- und Landesförderung verbleibenden Kosten übernimmt der Landkreis, ein Drittel die Städte und Gemeinden. Die Kreisverwaltung hatte für eine 50/50-Aufteilung der Kosten zwischen Landkreis und Kommunen plädiert. Für dieses Finanzierungsmodell stimmte letztlich nur der Landrat Thomas Brückmann.

Und der beklagt sich jetzt: „Dieses ist sehr bedauerlich, da meine Stimme für die 50/50-Regelung eine Stimme für die Wesermarsch und die Bürgerinnen und Bürger, die hier leben, war.“

Es sei der Eindruck erweckt worden, dass es dem Landkreis finanziell besser als den neun Städten und Gemeinden gehe. Dem sei aber leider nicht so. Brückmann: „Betrachten wir die Schulden auf dem laufenden Konto: vier Städte und Gemeinden in der Wesermarsch benötigen keine Kassenkredite. Und die Kassenkredite der verbleibenden fünf Kommunen belaufen sich auf insgesamt rund 18 Millionen Euro. Der Landkreis alleine hingegen hat 25 Millionen Euro an Kassenkrediten zu schultern.“ Dies sehe mit Blick auf die langfristigen Schulden nicht besser aus. Laut Brückmann hätten vier Kommunen (Stand: 31. Dezember 2018) eine geringere Schuldenlast zu tragen als der Landkreis.

Daraus folgert der Landrat: Mit dem Beschluss des Kreistages unterstütze der Landkreis „auch jene Kommunen der Wesermarsch verstärkt, denen es finanziell besser geht als dem Landkreis selbst.“ Darüber hinaus würden die drei finanzschwächsten Wesermarsch-Kommunen Butjadingen, Jade und Ovelgönne im Vergleich weniger von der neuen Regelung profitieren als die übrigen sechs, denn diesen drei Kommunen hätte die Kreisverwaltung zusätzliche Finanzhilfen in Höhe von 700 000 Euro zur Verfügung gestellt.

Der Schuldenstand des Landkreises werde nun ansteigen, kritisiert der Landrat den Kreistagsbeschluss. Dabei liege die Wesermarsch bei der Pro-Kopf-Verschuldung der niedersächsischen Landkreise mit 1146 Euro pro Einwohner (Stand 31. Dezember 2018) schon jetzt deutlich über dem Landesschnitt von 473,66 Euro pro Einwohner. Durch die Kreistagsentscheidung bestehe die Gefahr, „dass sich finanzielle Handlungsspielräume des Landkreises verkleinern und die Schere zwischen den reicheren und ärmeren Kommunen sich grundsätzlich eher vergrößert als verkleinert.“

Aber zwei positive Aspekte kann der Landrat dem Kreistagsbeschluss trotzdem abgewinnen: „Mit ihrem Antrag haben sich alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister verpflichtet, wie von der Kreisverwaltung empfohlen, 95 Prozent der so genannten weißen Flecken mit schnellem Internet per Breitbandausbau zu versorgen.“ Und ein „Ovelgönner Modell“ werde es auch nicht geben.

Dieses Modell hätte bedeutet, dass das Breitbandkabel nur in die Straße, aber eben nicht ins Haus verlegt worden wäre. Die Ovelgönner hätten somit Breitbandanschlusskosten von insgesamt mindestens 160 000 Euro selbst tragen müssen. Das wäre aus Sicht des Landrats – und ehemaligem Bürgermeister der Gemeinde Ovelgönne – „nicht gerecht gewesen“.