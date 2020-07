Bundestagswahl: Junge Union schickt eigenen Kandidaten ins Rennen

Wesermarsch Die Kreisverbände Oldenburg-Land und Wesermarsch der Jungen Union (JU) haben Philipp Albrecht einstimmig für die Bewerbung um die CDU-Bundestagskandidatur nominiert.

Bei der Nominierungsveranstaltung, die coronabedingt unter besonderen Hygienebedingungen im Saal des Hotels Backenköhler in Ganderkesee stattfand, waren alle Mitglieder der beiden Kreisverbände eingeladen.

Nach einer intensiven Vorstellungs- und Diskussionsrunde mit rund 20 Teilnehmern nominierten die Mitglieder der Jungen Union Albrecht einstimmig. Weitere Bewerber gab es nicht.

Philipp Albrecht hatte zuvor erklärt, für die JU um die Bewerbung als CDU-Kandidat für den Bundestagswahlkreis 28 (Delmenhorst, Wesermarsch, Oldenburg-Land) antreten zu wollen. Der 24-Jährige stammt gebürtig aus dem Nachbarlandkreis Vechta. Beruflich verantwortet er derzeit als Geschäftsführer den Kommunalwahlkampf der CDU Köln mit insgesamt rund 200 Kandidatinnen und Kandidaten. Zuvor absolvierte er erfolgreich sein Master-Studium im Fach Public Policy (VWL) an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Der Volkswirt ist seit fünf Jahren ehrenamtlicher Landesgeschäftsführer der Jungen Union Oldenburg und seit vier Jahren stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU Vechta. Bei den Mitgliedern hatte Albrecht seine drei Themenschwerpunkte in den Bereichen der Wirtschaftspolitik, der Digitalisierung und der Landwirtschaftspolitik angekündigt. Die CDU-Mitglieder der drei Kreisverbände werden voraussichtlich im November per Urwahl über einen CDU-Kandidaten für die Bundestagswahl 2021 abstimmen. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen hatte angekündigt, für eine erneute Kandidatur nicht zur Verfügung zu stehen.