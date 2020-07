Corona: „Für zweite Welle krisensicher gerüstet“

Wesermarsch „Wir sind für eine zweite Welle krisensicher gerüstet“, sagte Landrat Thomas Brückmann am Montagabend in der Kreistagssitzung selbstbewusst. Die Verwaltung habe die Corona-Pandemie „bis jetzt gut bewältigt“.

Im in dieser Zeit besonders geforderten Gesundheitsamt habe man nach den ersten Corona-Meldungen bereits im Januar eine Urlaubssperre für alle Mitarbeiter erlassen und ein Covid-19-Team gebildet. Zudem wurde das Amt personell aufgestockt und erhielt weitere Unterstützung durch Mitarbeiter aus anderen Fachdiensten der Kreisverwaltung.

Weiterhin wurde ein Bürgertelefon geschaltet und im alten Schulgebäude an der Kirchenstraße ein Behelfskrankenhaus eingerichtet. Eine Quarantänestation wurde außerdem im Awo-Heim in Burhave eingerichtet. Sowohl das Behelfskrankenhaus als auch die Quarantänestation seien erfreulicherweise bisher aber nicht benötigt worden.

Zudem wurde eine Freiwilligendatenbank aufgebaut, um im Notfall schnell Unterstützung zu haben. Die Verwaltung habe weiterhin für Schutzbekleidung und Masken gesorgt, allein 80 Einrichtungen im Landkreis seien damit versorgt worden.

Die Verwaltung hat weiterhin den Stab „ außergewöhnliche Ereignisse“ gebildet, den Dezernent Matthias Wenholt leitet. Dieser Stab habe sich seit 25. März regelmäßig getroffen, um die Lage zu bewerten und daraus gegebenenfalls Maßnahmen abzuleiten. Anfangs traf sich dieser Stab, dem Mitarbeiter aus nahezu allen Fachdiensten angehören, täglich, später dreimal in der Woche und aktuell einmal wöchentlich. Bisher habe es 35 Sitzungen gegeben.

Innerhalb der Verwaltung sei Schichtbetrieb eingeführt worden, um die Personenzahl in den Gebäuden zu verringern. Trotzdem habe etwa die Zulassungsstelle alle Leistungen weiter angeboten, das sei nicht in allen Kreisen so gewesen. Auch das Entsorgungszentrum habe man offen gehalten und den 24-Stunden-Rettungsdienst trotz aller Einschränkungen sichergestellt.

Die Corona-Pandemie werde sicher zu „Mehrausgaben in Millionenhöhe“ führen, aber das werde der Kreis erst später merken. Durch Einnahmen in etwa gleicher Höhe (durch den Verkauf von EWE-Anteilen, der Kreis ist Anteilseigner) werde der Haushalt in diesem Jahr aller Voraussicht nach ausgeglichen sein, sagte Brückmann.