Wesermarsch „Ohne ehrenamtliches Engagement würde der deutsche Sozialstaat nicht funktionieren.“ Susanne Meyer-Klein vom Senioren- und Pflegestützpunkt der Wesermarsch hat eine klare Meinung – ohne Ehrenamtliche geht es nicht. Daher hat sie jetzt den Theaterpädagogen und Kompetenztrainer Andreas Sedlag aus Celle eingeladen. Dieser absolvierte ein Kompetenztraining für die ehrenamtlichen Seniorenbegleiter des Landkreises Wesermarsch.

„Mehr als 40 Prozent der Menschen in Deutschland, die über 14 Jahre alt sind, engagieren sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich“, weiß Susanne Meyer-Klein. Die Betätigungsfelder könnten unterschiedlicher nicht sein. Fast jeder Bereich brauche ehrenamtliche Mitarbeiter. Dabei werde das Aufgabenspektrum komplexer, weil sich auch die Ansprüche und Bedürfnisse der Menschen verändert hätten.

„Wir werden immer älter, die Digitalisierung bestimmt mittlerweile große Teile der Kommunikation“, sagt Andreas Sedlag. Die Zeit werde zu einem „Engpassartikel“, da sich Freizeitverhalten und Gesellschaft stark verändert hätten. Die Zuwanderung bringe Vielfalt, aber auch neue Herausforderungen mit sich. „Darauf müssen Ehrenamtliche bestmöglich vorbereitet werden“, sagt Andreas Sedlag.

Positive Eindrücke

Die Freiwilligenakademie Niedersachsen (FAN) fördert als gemeinnütziger Verein seit dem Jahr 2001 bürgerschaftliches Engagement, insbesondere die ortsnahe Qualifizierung. Dieses ermöglichte jetzt einen Workshop zum Thema „Mit Spaß und Freude in Bewegung“. Aber nicht nur die Bewegung stand im Vordergrund. Auch die Kommunikation spielte eine Rolle. „Solch eine professionelle Veranstaltung ist so unendlich wichtig“, lobte einer der Teilnehmer, während ein anderer „gerne mehr von so vielen positiven Eindrücken und Erfahrungen“ sammeln würde.

Der Dank aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer ging an Andreas Sedlag und Susanne Meyer-Klein für die gute Organisation und den hervorragenden Ablauf.

Für Fragen rund um das Thema „Ehrenamt Seniorenbegleitung“ steht Susanne Meyer-Klein vom Senioren- und Pflegestützpunkt des Landkreises Wesermarsch unter Telefon 04401/ 927-623 zur Verfügung.