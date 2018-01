Wesermarsch /Hannover Groko, Ampel, Jamaika – mit der Wesermarsch wäre all das möglich. Der Landkreis ist der einzige in Niedersachsen, der vier Abgeordnete aus vier unterschiedlichen Parteien stellt: Karin Logemann (SPD), Björn Thümler (CDU), Dragos Pancescu (Grüne) und Horst Kortlang (FDP) sitzen im Landesparlament und vertreten dort die Interessen der Bürger im Landkreis Wesermarsch (ohne Jade) mit Rastede – und teilweise weit darüber hinaus.

Im Parlament sitzen die vier Abgeordneten gut verteilt: Karin Logemann links außen in der dritten Reihe, Dragos Pancescu und Horst Kortlang in der Mitte weiter hinten – und Björn Thümler rechts außen auf der Regierungsbank.

Als Wirtschaftsminister hat der 47-Jährige gleich zwei Hüte auf: Trägt er den des Abgeordneten aus der Wesermarsch, setzt er sich vor allem für hiesige Einrichtungen ein. Mit dem des Ministers geht das natürlich nicht: Museen im Harz wollen genauso behandelt werden wie die an der Nordseeküste, Forschungseinrichtungen in Süd-Niedersachsen ebenso wie die Jade Hochschule. „Aber das klappt schon“, haben die ersten Wochen im Amt gezeigt. Vor überzogenen Erwartungen an den Minister Thümler warnt der Abgeordnete Thümler allerdings: „Ich kann nicht einfach Geld in den Norden transferieren. Aber ich kann sicher in vielen Dingen helfen.“ Qua Amt sitzt der Berner in vier unterschiedlichen Stiftungen, die allesamt Geld zu verteilen haben.

Lange Arbeitstage

Als Abgeordneter ist der 47-Jährige ein „alter Hase“. Seit 2003 sitzt er im Landtag, war zuletzt Vorsitzender der CDU-Fraktion. Die drei Kollegen folgten: Kortlang 2013, Logemann 2014 und Pancescu bei der jüngsten Wahl. „Den politischen Kompass habe ich, den organisatorischen brauche ich noch“, räumt der Braker Grüne ein: „Noch ist für mich alles neu.“

Besonders in den Sitzungswochen sind nicht nur seine Tage lang: Kurz vor 7 Uhr geht es ins Büro, gegen 8 Uhr folgen erste Besprechungen und Fraktionssitzungen, bevor es ab 9 Uhr im Plenarsaal los geht – und oft bis nach 20 Uhr getagt wird. „Die Nächte sind kürzer geworden, die Arbeitstage länger.“ Zwischendurch geht es immer wieder raus aus dem Plenum, dann stehen Gespräche mit Bürgern, Bürgermeistern oder Vertretern von Vereinen und Verbänden an – Plenumsrandtermine heißt das. Und weil so eine Sitzung trotz eines detaillierten Ablaufplans nicht unbedingt planbar ist, „müssen Besucher schon ein bisschen Zeit mitbringen“, verrät Thümler. Mitunter werden die Abgeordneten auch per Kurznachricht zurück beordert, etwa dann, wenn für Abstimmungen die Vollzähligkeit der Fraktionen wünschenswert ist. Und schließlich wollen auch die Besuchergruppen aus dem Wahlkreis betreut werden: Jeder Abgeordnete hat ein festes Kontingent im Jahr, für das es auch den Service der Landtagsverwaltung gibt. Hinzu kommen persönlich Eingeladene ohne einen solchen.

Wahlkreispatenschaften

„Wir sind eine starke Oppositionsfraktion“, meint Pancescu, „aber eine kleine“. Zwölf Sitze haben die Grünen, die Große Koalition aus SPD (55) und CDU (50) ist übermächtig. „Umso wichtiger ist eine gute Koordinierung der kleineren“, meint der Braker. Wie ihm geht es auch Kortlang und seinen zehn FDP-Kollegen. Zusammen mit der AfD (neun) kommt die Opposition auf gerade mal 32 von 137 Sitzen. Der Elsflether betreut neben der Wesermarsch daher auch Oldenburg-Mitte/Süd, Oldenburg-Nord/West, Oldenburg-Land, Delmenhorst, Cloppenburg-Nord, Cloppenburg, Wilhelmshaven, Friesland und das Ammerland – allesamt Wahlkreise ohne FDP-Abgeordneten. „Durch einen so großen Bereich wird die Arbeit noch vielfältiger“, sagt der 69-Jährige. „Aber viele wichtige Themen haben wir gebündelt ja auch in der Wesermarsch: Landwirtschaft, Technik, Häfen.“ Pancescu hat ähnlich viele Wahlkreispatenschaften „mit rund 500 000 Bürgern“, wie er überschlagen hat, Logemann hat noch das Ammerland komplett übernommen. „Das bietet sich an“, meint die Bernerin, da Rastede ja schon Teil des Wahlkreises ist. Von Mitgliedern der großen Fraktionen sind nicht so viele Wahlkreispatenschaften zu stellen wie von denen der kleineren.

Karin Logemann Die SPD-Politikerin hat bei der Landtagswahl am 15. Oktober 2017 das Direktmandat im Wahlkreis 71 Wesermarsch (ohne Jade) mit Rastede gewonnen. Die 56-jährige Bernerin ist seit Oktober 2014 Mitglied des Niedersächsischen Landtages. Neben dem Wahlkreis betreut sie auch das gesamte Ammerland. Karin Logemann ist Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Wesermarsch, Mitglied des Bezirksvorstandes der SPD und Mitglied des Bezirksvorstandes der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen.

Björn Thümler Der CDU-Politiker ist über die Landesliste in den Landtag eingezogen, nachdem er zuvor dreimal das Direktmandat gewonnen hatte. Der 47-Jährige ist Mitglied des Niedersächsischen Landtages der 15. bis 18. Wahlperiode (seit 4. März 2003). Seit dem 22. November 2017 ist der Historiker und Politikwissenschaftler aus Berne Minister für Wissenschaft und Kultur. Björn Thümler ist seit 2002 Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Wesermarsch und seit 2003 stellvertretender Vorsitzender des CDU-Landesverbandes Oldenburg.

Dragos Pancescu Der Grünen-Politiker ist über die Landesliste in den Landtag eingezogen und gehört diesem seit dem 15. Oktober 2017 an. Neben dem Wahlkreis 71 Wesermarsch (ohne Jade) mit Rastede hat der 50-jährige Braker Wahlkreispatenschaften für Oldenburg-Mitte/Süd, Oldenburg-Nord/West, Oldenburg-Land, Delmenhorst, Cloppenburg-Nord, Vechta und das Ammerland übernommen. Dragos Pancescu ist Vorstandssprecher im Kreisverband der Grünen Wesermarsch und Mitglied im Parteirat der niedersächsischen Grünen.

Überhaupt sei man als Abgeordnete „im Wahlkreis für alle Themen zuständig“, so Logemann, auch wenn es in der Parlamentsarbeit durchaus eine Spezialisierung gebe: So ist die 56-Jährige Mitglied im Unterausschuss Häfen und Wirtschaft – „einer der wichtigsten Ausschüsse für die Wesermarsch“. Sprecherin ihrer Fraktion ist sie in einem für die Region nicht minder wichtigen Ausschuss: dem für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. „Gerade in diesem Bereich gibt es viele Zwänge, da sind wir durch Europa bestimmt.“ Sich hier noch detaillierter einzuarbeiten, sei eine Herausforderung. „Das gute und enge Verhältnis zur Landwirtschaft hilft da sehr.“

Horst Kortlang Der FDP-Politiker ist über die Landesliste in den Landtag eingezogen. Neben dem Wahlkreis 71 Wesermarsch (ohne Jade) mit Rastede hat der 69-Jährige Wahlkreispatenschaften für Oldenburg-Mitte/Süd, Oldenburg-Nord/West, Oldenburg-Land, Delmenhorst, Cloppenburg-Nord, Cloppenburg, Wilhelmshaven, Friesland und das Ammerland. Der Elsflether ist seit Februar 2013 Landtagsabgeordneter. Horst Kortlang ist Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes Wesermarsch und „Vize“ des FDP-Bezirksverbandes Oldenburg.

Hilfreich bei der Vorbereitung der Ausschuss- und Plenararbeit sind die entsprechenden Abgeordnetenbüros. Besonders groß ist naturgemäß der Mitarbeiterstab eines Ministers: Im Ministerium für Wissenschaft und Kultur sind 220 Menschen beschäftigt. Und auch die Vorbereitungen sind hier besonders detailliert, erhalten Minister oder Staatssekretäre zu jedem Tagesordnungspunkt ausführliches Material und Vermerke. Aber: „Da arbeitet das Haus etwas toll aus und dann kommt es doch ganz anders“, hat auch Thümler schon erfahren. Der hat seinen Mitarbeitern übrigens zum Einstand gleich kulinarische Köstlichkeiten aus seinem Wahlkreis mitgebracht: Zum Adventssingen im Treppenhaus gab es Stutenmänner aus Rastede.

Gemeinsam für Region

Aber auch „Erfahrungen, die man sich selbst als Abgeordneter nicht vorstellen kann“, hat Thümler schnell gemacht: „Die Gewöhnung an das öffentliche Dienstrecht fällt am schwersten.“ Das Festhalten an Jahrzehnte alten Richtlinien ist ihm ein Graus. „Aber ich bin gut darin, heilige Kühe in Frage zu stellen“, hat er noch einige Veränderungen im Sinn.

Eins haben sich alle vier Abgeordneten auf die Fahne geschrieben: „Wir müssen in Hannover zusammenarbeiten, um die Wesermarsch weiter voran zu bringen“, sagt nicht nur Kortlang. „Da müssen wir das Parteimäntelchen schon mal an der Garderobe abgegeben.“ Themen gebe es auf jeden Fall genügend: Bildung, Digitalisierung, Hochwasserschutz, Stärkung der Wirtschaft und viele mehr.