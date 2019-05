Wesermarsch Das berichteten Matthias Sturm, Beauftragter des Landkreises Wesermarsch für den Breitbandausbau, und Marc Eden vom EWE-Breitbandmanagement am Dienstag im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus des Kreistages. „Wir sind nicht so weit wie ursprünglich geplant“, so Sturm. Der Anschluss von 40 Schulen im Landkreis an der Glasfasernetz bis Ende September sei hingegen nicht gefährdet.

20 Kabelverzweiger seien noch nicht gestellt, teilte Eden mit. Es gebe teilweise Probleme bei der Standortabstimmung. „Wir mussten in manchen Fällen auf Privatgrundstücke ausweichen. Da laufen noch die Verhandlungen mit den Eigentümern“, berichtete Eden. Auch die Telekom verhandele noch mit Grundstückseigentümern.

Man könne einen Verteilerkasten nicht einfach 100 Meter weiter rechts oder links aufstellen. Dann kämen am Ende des Projektgebiets zu wenig MBit/s bei den Haushalten am Ende der Leitung an. Und der Haushalt, der sich dort befindet, muss mindestens noch mit einer Übertragungsrate von 30 MBit/s versorgt werden. Das schreiben die Förderrichtlinien vor. Rund 5,5 Millionen Euro investieren der Bund (50 Prozent) und das Land 40 Prozent). Der Landkreis schießt 534 000 Euro in das Projekt, die Kommunen 459 000 Euro. Hinzu kommen Investitionen des Versorgers EWE. Der Bewilligungszeitraum für Gelder sei seitens des Bundes bis Ende des Jahres verlängert worden. Das Land habe noch mal eine Fristverlängerung bis zum 1. August gewährt. Das werde aber nicht reichen, hieß es im Ausschuss. „Wenn wir in die kritische Phase kommen, wird das Land wohl verlängern“, so Sturm. Schriftlich habe man das nicht, aber mündlich sei das bereits signalisiert worden.

In 86 Projektgebieten werden 1330 Adressen mit rund 1800 Haushalten erschlossen. Darunter auch 60 Firmen, die Glasfaser gratis bis ins Büro gelegt bekommen, wenn sie den Interesse zeigten. Die Betriebe seien angeschrieben worden. Die Resonanz habe sich zunächst im einstelligen Prozentbereich bewegt. Jetzt sei man aber immer noch unter 50 Prozent.

Ein weiterer Grund für die Verzögerungen seien enge Straßen in einigen Bereichen der Projektgebiete, so Marc Eden. „Zum Teil müssen wir beim Trassenbau die Leitungen in großen Tiefen verlegen.“ Auch müssten in der Wesermarsch Gräben gequert werden, um die Häuser zu erreichen, so der Breitbandmanager von EWE.

Dass es beim Breitbandausbau im Landkreis hake, nannte die die Grünen-Kreistagsabgeordnete Christina-Johanne Schröder „erschreckend“. Ein schneller Internetzugang gehöre heute zur Daseinsvorsorge, so die Kommunalpolitikern.

Matthias Sturm stellte in der Sitzung auch gleich die Modalitäten der zweiten Ausbaustufe in der Wesermarsch vor. „Gefördert dann nur noch Glasfaser.“ Der Bund habe seine Mittel verdoppelt und fördere maximal zu 50 Prozent. Das Land Niedersachsen trete auf Kofinanzierer auf. Allerdings modifiziert im Vergleich zur ersten Förderung. Bei den ersten 2000 Anschlüssen schießt das Land maximal 2000 Euro pro Haushalt zu. Vom 2001. bis zum 4000. sind es dann nur noch 1500 Euro und so weiter. Sturm sagte auch: „Wenn wir die entferntesten Adressen mit Glasfaser anschließen, erhöhen sich die Kosten um den Faktor zehn.“ Dann bewege man sich im sechsstelligen Bereich.