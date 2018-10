Wesermarsch /Kiel Zum ersten Mal wurde mit Fabian von Lübken ein Mitglied des Kreisverbandes der Jungen Union (JU) Wesermarsch in den Bundesvorstand der JU gewählt. Am Wochenende fand in Kiel der Deutschlandtag, das höchste beschlussfassende Gremium der Jungen Union Deutschlands, statt.

Mehr als 1000 Delegierte und Gäste der CDU-Nachwuchsorganisation tagten drei Tage lang und diskutierten über politische Streitfragen und die inhaltliche Ausrichtung der Union. Zu Gast waren unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel, Gesundheitsminister Jens Spahn und der neugewählte CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus.

Der 28-jährige Rechtsreferendar Fabian von Lübken aus Berne, der gerade in den Vorbereitungen zum 2. juristischen Staatsexamen in Düsseldorf steckt, ist 2006 in die JU Wesermarsch eingetreten und bekleidete dort in den Jahren von 2009 bis 2011 das Amt des Kreisvorsitzenden, außerdem war er bis 2016 in der Gemeinde Berne als Ratsmitglied aktiv. 2009 bis 2017 war Fabian von Lübken außerdem Schatzmeister des JU-Landesverbandes Oldenburg, als dessen Kandidat er auch in das Rennen um den Bundesvorstand geschickt wurde.

„Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen. Gleichzeitig ist es mir eine Ehre, als erstes Mitglied aus der Wesermarsch ein Amt im Bundesvorstand der Jungen Union bekleiden zu dürfen“, kommentierte Fabian von Lübken seine Wahl in Kiel.

Fabian von Lübken war bereits zuvor in der Internationalen Kommission des Bundesverbandes engagiert und arbeitete dort an den Themen Außen- und Europapolitik, die er nun auch in den Bundesvorstand tragen wird.

„Die Wahl von Fabian ist eine Krönung dessen, was unsere Mitglieder in den vergangenen Jahren auch außerhalb unseres Kreisverbandes leisten. Durch jahrelange starke inhaltliche Arbeit in der Jungen Union hat er sich das Amt verdient. Wir freuen uns alle sehr für ihn“, erklärt der JU-Kreisvorsitzende Jannes Böck (Elsfleth).