Kreis-FDP fordert Aufklärung

Wesermarsch Die dramatischen Entwicklungen in Thüringen mit der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten des Landes Thüringen mit Stimmen der AfD treiben auch die Liberalen in der Wesermarsch um. Ungeachtet der Entwicklungen im Laufe des Donnerstags hat Kreisvorsitzender Michael Sanders dazu eine deutliche Erklärung verbreitet. Darin drückt er seine Bestürzung über die Vorgänge in Thüringen aus.

„Die FDP steht seit eh und je als demokratisch liberale Partei zu den Werten unseres Grundgesetzes“, schreibt er. Und weiter: „Eine Zusammenarbeit mit radikalen Parteien darf es nicht mehr geben. Als Partei der Mitte oder Kandidat der ,demokratischen Mitte‘ muss es für Herrn Kemmerich unerträglich sein, zu wissen, dass er sein Amt nur durch die Unterstützung einer solchen Partei der AfD erreichen konnte. Für mich wäre damit klar, dass ich persönlich und auch keiner meiner Mitstreiter in der Wesermarsch gewillt wäre, ein solches Amt anzunehmen.“

Es gelte für die FDP nun, „in Thüringen und auch in Berlin klare Kante zu zeigen und diese unmögliche Situation sofort zu beenden“. Er erwarte eine ungeschönte Aufklärung der Situation und dass die handelnden Personen sich ihrer Verantwortung stellten und die richtigen Schlüsse daraus zögen. „Bisher habe ich immer offen und ehrlich gesagt, dass ich FDP Mitglied bin, im Moment schäme ich mich einfach nur und bin zutiefst erschüttert“, so Sanders.