Wesermarsch Neue Spitze für den Kreisbehindertenbeirat Wesermarsch (KBR): Als Nachfolgerin des im Dezember verstorbenen Reiner Wis-peler wurde auf der Mitgliederversammlung im Kreishaus in Brake Andrea Pankow gewählt.

Die neue Vorsitzende ist im Hauptberuf Geschäftsführerin der Lebenshilfe Brake und war bisher stellvertretende Vorsitzende. Diese Funktion hat nun Albert Mumme übernommen, der Vorsitzende des Senioren- und Behindertenbeirates der Stadt Nordenham. Sowohl Pankow als auch Mumme wurden von den Mitgliedern des Gremiums einstimmig gewählt.

2019 bestand der Kreisbehindertenbeirat zehn Jahre. In einem Rückblick auf das vergangene Jahrzehnt stellte Albert Mumme unter anderem die großen Fortschritte heraus, die in dieser Zeit bei der Barrierefreiheit der Bahnhöfe und Bushaltestellen erreicht worden seien. Von der Bushaltestelle beim Famila-Markt in Brake abgesehen, bestehen Mumme zufolge in der Wesermarsch keine größeren Defizite mehr.

Allerdings gelte für die Barrierefreiheit in Bus und Bahn ebenso wie für viele andere Probleme, dass „dicke Bretter“ gebohrt werden müssten. „Geduld und Beharrlichkeit gehören zur Arbeit des Kreisbehindertenbeirates unbedingt dazu“, sagte Mumme. Allerdings stelle der Beirat erfreulicherweise eine „wachsende Akzeptanz und Aufgeschlossenheit bei den Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung fest“, so der Nordenhamer.

Andrea Pankow verwies darauf, dass der Beirat nicht nur öffentlichkeitswirksam für die Interessen der Menschen mit Behinderung in der Wesermarsch eintrete, sondern ebenfalls vielfältig die Betroffenen und deren Angehörige berate und unterstütze.

In diesem Jahr will der Kreisbehindertebeirat bezahlbaren barrierefreien Wohnraum zu einem der Schwerpunktthemen machen. In diesem Zusammenhang spiele auch der zunehmende Mangel an Plätzen in den Seniorenheimen eine Rolle. „Perspektivisch droht immer öfter eine Betreuung außerhalb der Region, mit allen damit verbundenen emotionalen Folgen“, warnte Albert Mumme.

Mehr Barrierefreiheit im Tourismus soll ein zweiter Jahresschwerpunkt werden. Bei Neubauten stelle sich die Frage nicht. Vielmehr seien ältere Gebäude mit Bestandsschutz das Problem. „Der barrierefreie Umbau ist für die Gastronomen häufig zu teuer“, erläuterte Andrea Pankow. Deshalb spreche sich der Kreisbehindertenbeirat für ein spezielles Förderprogramm des Bundes aus.

Ein weiterer Jahresschwerpunkt ist das Thema Inkontinenz. Der Beirat unterstützt das 2. Inkontinenz-Treffen am 19. Februar um 18 Uhr im Abbehauser Brauhaus, zu dem der Nordenhamer Senioren- und Behindertenbeirat einlädt.

Verdeutlicht werden soll zum einen, dass dieses tabuisierte Thema viele Menschen betrifft. Zum anderen will der Beirat darüber aufklären, dass bei den Betroffenen hohe Kosten bei der Abfallentsorgung anfallen würden. Betroffene sollten nach Auffassung des Kreisbehindertenbeirates finanziell entlastet werden. Eine entsprechende Anfrage sei an den Landkreis gegangen, eine Antwort stehe noch aus.

Der Kreisbehindertenbeirat Wesermarsch trifft sich in der Regel einmal im Monat an einem Mittwoch um 16.30 Uhr im Kreishaus in der Poggenburger Straße. Die Sitzungen sind öffentlich; Gäste sind willkommen. Der Termin der nächsten Sitzung wird rechtzeitig bekannt gegeben.