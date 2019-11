Wesermarsch Die Lebensqualität der Menschen in ländlichen Räumen zu verbessern – das ist das Hauptziel von „Leader“, dem Förderprogramm der EU zur nachhaltigen Entwicklung ländlicher Räume. Und wer wüsste nicht besser als die Menschen vor Ort, was ihnen in der Region fehlt? Aus diesem Grund können sie sich auch aktiv beteiligen, können selbst Projektideen einreichen. Und für die Wesermarsch steht noch einiges an Geld zur Verfügung: Rund 300 000 Euro von insgesamt 1,8 Millionen Euro können in der aktuellen Förderperiode noch verplant werden. Da diese aber 2020 endet, müssen noch Ideen her.

Das Regionalmanagement sucht weiterhin nach Projektideen. Um als Projektinitiator das Vorhaben auf Fördermöglichkeiten prüfen zu lassen, muss zunächst eine Projektskizze ausgefüllt werden. Diese enthält eine kurze Beschreibung des Vorhabens sowie Angaben zu Kosten und die Benennung eines Projektträgers. Das Regionalmanagement prüft dann, ob das Projekt grundsätzlich zu den Zielen der Leader-Förderung und der Regionalentwicklung passt und berät die Projektinitiatoren kostenlos. Generell gilt, dass das Vorhaben einen öffentlichen Nutzen haben muss und für ein Projekt höchstens 100 000 Euro Leader-Fördermittel beantragt werden können. Alle weiteren Schritte sowie Förderbedingungen und das Formular für die Projektskizze sind unter www.wesermarsch-in-bewegung.de abrufbar. Das Regionalmanagement nimmt bis zum 7. Januar 2020 Projektideen unter johanne.logemann@lkbra.de entgegen.