Wesermarsch /Rastede „Gewalt gegen Frauen war lange ein Tabuthema. Dies hat sich zwischenzeitlich erheblich verändert: Frauenhäuser und Gewaltberatungsstellen bieten von Gewalt betroffenen Frauen und ihren Kindern Zuflucht.“ Das betonte Sozialministerin Dr. Carola Reimann laut einer Pressemitteilung beim Besuch des gemeinsamen Schutzhauses der Landkreise Wesermarsch und Ammerland in Rastede.

Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung unterstütze derartige Einrichtungen und die Prävention mit rund 8,7 Millionen Euro jährlich. „Mit diesem durch das Land Niedersachsen geförderten Frauen- und Kinderschutzhaus schließt sich in der Region eine Lücke im Hilfeangebot bei Fällen von häuslicher Gewalt“, freute sich die Ministerin. Sie lobte das Kooperationsprojekt der beiden Landkreise und den konzeptionellen und räumlichen Möglichkeiten des künftigen Schutzhauses.

Auf Vermittlung der SPD-Landtagsabgeordneten Karin Logemann hatte die Niedersächsische Sozialministerin das Frauen- und Kinderschutzhaus besichtigt. Die neue Schutzeinrichtung in Trägerschaft beider Landkreise befindet sich derzeit noch im Bau und wird voraussichtlich im Juli 2020 durch das Diakonische Werk Oldenburg in Betrieb genommen.

Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Ammerland, Anja Kleinschmidt, die das Projekt maßgeblich mit begleitet hat, hob laut Pressemitteilung hervor, dass es sich bei dem Neubau des Frauen- und Kinderschutzhauses wohl um die modernste Einrichtung dieser Art in ganz Niedersachsen handle: „Bauplanerisch konnten unterschiedlichste Bedürfnisse von Betroffenen berücksichtigt werden. Das Haus wird behindertengeeignet sein und ein hohes Maß an Privatheit für Bewohnerinnen und deren Kinder bieten. Einzelne Wohnbereiche sind räumlich veränderbar, so dass auf verschiedenste Konstellationen der Belegung reagiert werden kann.“

Ergänzend erklärte Landrat Thomas Brückmann: „Der Standort des Frauen- und Kinderschutzhauses in zentraler Lage des Versorgungsgebietes in Rastede ist ganz bewusst so gewählt worden, dass eine gute Erreichbarkeit mit dem Öffentlichen Personennahverkehr gewährleistet werden kann. Wichtig war uns darüber hinaus, dass sich Einrichtungen und Anlaufstellen wie Schule und Kindertagesstätte sowie ärztliche Versorgung, Beratungsstellen und Einkaufsmöglichkeiten in fußläufiger Nähe befinden.“