Wesermarsch Ländliche Räume werden in ihrer Entwicklung durch vielfältige Fördermöglichkeiten begünstigt; eine der bekanntesten ist das Programm „Leader“ der Europäischen Union.

Die 321 Leader-Regionen in Deutschland sind dabei auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Bürgerschaft angewiesen, damit die Fördergelder in qualitativ hochwertige und zukunftsweisende Projekte fließen.

Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) „Wesermarsch in Bewegung“, die seit ihrer Gründung am 5. August 2001 über die Leader-Fördergelder in der Wesermarsch entscheidet, wird seit drei Jahren durch freiwillige Projektfachberater und -beraterinnen unterstützt. In sogenannten Projektwerkstätten kommen die Berater, einige LAG-Mitglieder sowie Initiatoren für Projekte zusammen, um die Ideen zu besprechen und gemeinsam zu überlegen, ob die Projektvorhaben noch verbessert werden können.

Die Projektwerkstätten in der Wesermarsch sind so innovativ und erfolgreich, dass die deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume sie in der aktuellen Ausgabe ihrer Fachzeitschrift „LandInForm“ als gutes Beispiel beschreibt. Die Besonderheit der Projektwerkstätten besteht darin, dass alle Anwesenden auf Augenhöhe diskutieren, egal ob Bürgermeister, Bauamtsleiter, Touristik-Geschäftsführer, Vereinsmitglied oder Bürger. Oft stellen Bürgermeister und ehrenamtliche Projektträger eine Projektidee auch gemeinsam vor.

Die Anwesenheit bei Projektwerkstätten ist für die Berater nicht jedes Mal verpflichtend. Nur wenn das Thema zum eigenen Fachgebiet oder Interesse passt, kommt man zur Veranstaltung. Der Mehrwert für alle Beteiligten liegt nicht nur darin, dass man vom Wissen und den Ideen anderer profitiert, sondern dass man interessante und kundige Menschen aus der Wesermarsch kennenlernt, so dass das Netzwerk von Engagierten stetig wächst.

Meike Lücke vom Regionalmanagement „Wesermarsch in Bewegung“, das die Lokale Aktionsgruppe bei ihren Aufgaben unterstützt, ist besonders stolz auf die stetige Verbesserung in 18 Jahren Regionalentwicklung: „In jeder der nunmehr drei EU-Förderperioden hat sich unsere Leader-Region weiterentwickelt: immer bessere Projekte, immer stabilere Strukturen und eine immer größere überregionale Wahrnehmung der Wesermarsch als Region, die sich aktiv den Herausforderungen der Zukunft als ländlicher Raum stellt.“

Für die kommende EU-Förderperiode 2021 bis 2027 sieht sie die Wesermarsch gut gewappnet: „Über meinen Vorsitz im niedersächsischen Leader-Lenkungsausschusses kann ich die langjährige Erfahrung der Wesermarsch im Interesse aller Leader-Regionen gezielt einbringen, um weitere Verbesserungen der Förderung des ländlichen Raums anzuregen.“

Wer als freiwilliger Projektfachberater bei den künftigen Projektwerkstätten mitmachen möchte oder wer Leader-Fördergelder für eine Projektidee beantragen möchte, kann sich an das Regionalmanagement wenden unter www.wesermarsch-in-bewegung.de

Der Artikel „Schwarmintelligenz für gute Projektanträge“ über die Projektwerkstätten in der Wesermarsch ist verfügbar unter: https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/service/publikationen/dvs-zeitschrift/