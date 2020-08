Wirtschaft: Kreativität und Innovation werden honoriert

Cloppenburg

Erfolg Auf Videoplattform Tik Tok Junges Paar aus Cloppenburg bringt Millionen zum Lachen

Christian und Christina aus Cloppenburg nehmen in kurzen Videos über die Plattform Tik Tok Menschen mit in ihren Alltag. Der ist häufig chaotisch und genau deshalb auch so komisch für ein Millionen-Publikum.