Qualität fördern

In der Wesermarsch können in Zukunft Frauen keine Kinder mehr in einem Krankenhaus zur Welt bringen: Die Schließung der Geburtshilfe in der Helios-Klinik in Esenshamm ist eine katastrophale Nachricht mit Signalwirkung. Wenn in einer Klinik etwas nicht läuft, die Zahlen nicht stimmen, dann werden gerade in der ländlichen Region Fakten geschaffen – zu Lasten des Personals, zu Lasten der Patienten, zu Lasten der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum. Dass das Braker St.-Bernhard-Hospital einen positiven Trend bei den Fallzahlen vorweisen kann, investieren und wachsen will, das ist die gute Nachricht an diesem Tag. Aber dieser Trend ist nicht zementiert. Er ist abhängig von einem guten Ruf der Klinik, von Qualitätsstandards, die eingehalten und hochgehalten werden müssen – auch mit Hilfe von Fördergeldern.

