Richtiger Umgang mit der Kettensäge

Im Rahmen der Kreisausbildung der Wesermarsch-Feuerwehren fand in Mentzhausen eine praktische Fortbildung mit Motorkettensägen statt. Wie der stellvertretende Kreisausbildungsleiter Torsten Tönjes von der Stützpunktfeuerwehr Jaderberg berichtete, haben zehn Teilnehmer ihren ersten Lehrgang zur Arbeit mit Motorkettensägen in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Brake absolviert. Jetzt konnten die Lehrgangsteilnehmer beim Fällen und Zerkleinern von Bäumen ihre Kenntnisse verbessern. Der Chef der Kettensägeausbildung, Helmut Neese, gab dazu hilfreiche Tipps.BILD: