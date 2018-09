Rodenkirchen Die Oberschule Rodenkirchen bleibt an diesem Donnerstag und am Freitag, 7. September, geschlossen, die rund 330 Schüler haben zwei Tage schulfrei. Grund ist eine auffällig hohe Zahl von Magen- und Darmerkrankungen bei den Schülern, teilt Henning Reimers mit, der didaktische Leiter der Oberschule.

Die Symptome treten seit Mittwoch vergangener Woche verstärkt auf, schildert Henning Reimers. Betroffen seien etwa 15 Schüler gewesen; einige von ihnen haben sich auch in der Schule übergeben. Die Schulleitung vermutet, dass sich die Viren mittlerweile in vielen Fach- und Klassenzimmern ausgebreitet haben, etwa auf Tischen und Türklinken, was zu weiteren Ansteckungen führen kann.

Deshalb hat die Schulleitung jetzt in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung, das am Mittwochvormittag in der Schule war, eine Fachfirma mit der Desinfektion der betroffenen Räume beauftragt. Diese Arbeiten werden voraussichtlich zwei Tage dauern.

Das Gesundheitsamt bittet Schüler, die erkranken, und ihre Eltern dringend, sich an das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung in Brake zu wenden, das unter Telefon 04401/927 513 oder 927 514 zu erreichen ist.

Am Montag, 10. September, soll der Unterricht zur gewohnten Stunde fortgesetzt werden.