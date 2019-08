Vorhang auf für „Dat Jubiläum“

Schweierzoll Der Bürgerverein Schweierzoll besucht am Mittwoch, 4. September, eine weitere Theateraufführung: „Dat Jubiläum“. Die Veranstaltung des Vereins für Heimatpflege beginnt um 20 Uhr im Ammerländer Bauernhaus in Bad Zwischenahn. Der Bürgerverein hat Plätze in den Reihen 1 bis 5 reserviert, teilt die Vorsitzende Rita Müller mit. Für die Fahrt wird ein Bus eingesetzt. Mitglieder und Freunde des Vereins können sich bis Sonntag, 1. September, bei Hela Ehlers unter Telefon 04737/271 anmelden. Hela Ehlers gibt auch gern weitere Auskünfte zu der Theaterfahrt.