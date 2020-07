Sielbrücke noch gesperrt

Die Bauarbeiten an der Weserstraße in Brake schreiten zügig voran. Zwar ist die Hauptverkehrsachse zwischen der Golzwarder Straße und der Zufahrt zum Famila-Center bis hin zur Einmündung der Stieglitzstraße wieder in beiden Richtungen zu befahren. Die Sielbrücke bleibt jedoch voraussichtlich bis Mitte August gesperrt. Das Famila-Center mit seinen Fachgeschäften, Cafés und Restaurants ist nur über die Kreuzung Weser-/Golz-warder Straße zu erreichen.

BILD:

Weitere Infos und die Anfahrt unter www.famila-brake.de