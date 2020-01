Spezialschiff „Atair“ in der Morgensonne

Im Braker Binnenhafen liegt das Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsschiff „Atair“ des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Es wurde 1987 in Dienst gestellt. Die Tage des 51 Meter langen Spezialschiffes sind jedoch gezählt. Denn bei Fassmer in Berne liegt bereits der rund 70 Meter lange Nachfolger. Die neue „Atair“ soll noch in diesem Frühjahr in Fahrt gehen. Der Neubau war 2014 von der Bundesrepublik ausgeschrieben worden BILD: