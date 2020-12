Verkehr: Stadlander Bürgerbus befördert 1000. Fahrgast

Stadland Seinen 1000. Fahrgast hat am Montagmorgen der Stadlander Bürgerbus befördert. Es war ein Rentner aus Seefeld, der zu den Stammkunden des ehrenamtlich betriebenen Liniendienstes gehört, teilt Edith Kahnt-Ralle mit, die Zweite Vorsitzende des Bürgerbus-Vereins Stadland.

Der Rentner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, war nicht wenig überrascht, als ihn Edith Kahnt-Ralle an der Haltestelle bei der Seefelder Kirche begrüßte und ihm als Dankeschön eine Geschenktüte mit Süßigkeiten und Tee überreichte. Von hier aus fährt der Passagier regelmäßig in Richtung Rodenkirchen.

Seit gut einem Jahr

Der Stadlander Bürgerbus verkehrt seit gut einem Jahr. Anfang Oktober 2019 nahm die Einrichtung ihren Dienst auf der Linie 415 auf. Nach einem guten halben Jahr war aber fürs Erste Schluss damit: Der Betrieb musste im ersten Corona-Lockdown eine Zwangspause einlegen. Dennoch haben sich die Fahrgastzahlen auf einem sehr guten Ausgangsniveau stabilisiert, freut sich Edith Kahnt-Ralle.

Der Bürgerbus erschließt vor allem den Westen der Gemeinde Stadland mit Seefeld und Schwei, der deutlich schlechter an öffentliche Verkehrsmittel angeschlossen ist als Rodenkirchen. Nicht überraschend ist deshalb auch das Hauptdorf der Gemeinde Ziel der meisten Passagiere: Dort wollen sie einkaufen, zum Arzt gehen oder mit der Bahn oder einem Bus weiterfahren.

Ein in den Augen des Vereinsvorstandes wesentliches Ziel des Busses ist auch die Helios-Klinik bei Esenshamm. Allerdings wird es weniger stark angenommen als erwartet.

Während die meisten Bürgerbusse während des aktuellen Corona-Lockdowns ihren Betrieb ganz eingestellt haben – wie etwa der Bürgerbus Butjadingen –, verkehrt das Fahrzeug in Stadland weiter nach Fahrplan, allerdings nur vormittags. Das Bürgerbus-Team hat sich dafür entschieden, dieses Angebot bis zum avisierten Ende des Lockdowns am 10. Januar aufrecht zu erhalten. Wie es danach weitergeht, will der Verein rechtzeitig mitteilen.

Auf Corona eingestellt

Der Busbetrieb ist auf die Pandemie eingestellt: Eine Plexiglasscheibe trennt die Fahrerkabine vom Fahrgastraum, es besteht Maskenpflicht, und im Bus wird Handdesinfektion angeboten. Zudem kann sich jeder Fahrgast freiwillig in eine Liste eintragen, die im Fahrzeug ausliegt und die Rückverfolgung der Passagiere ermöglichen soll.