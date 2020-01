Sternsinger sind auch heute in Brake und Ovelgönne unterwegs

Diese Kinder und Jugendlichen machen wirklich einen wichtigen und guten Job. Seit Donnerstag sind sie unterwegs, um als Sternsinger Geld für benachteiligte Kinder in aller Welt zu sammeln. Am Freitag stärkten sich die Braker Sternsinger im Imbiss bei Famila, um Kraft für die letzten Auftritte zu sammeln. Zuvor gab es noch ein viel beachtetes Ständchen für Thea (links) die am Freitag Geburtstag feierte. „Insgesamt laufen wir in diesen Tagen mehr als 200 Haushalte in Brake und Ovelgönne ab“, sagte Martina Müller, Sternsinger-Organisatorin im NWZ-Gespräch. BILD: