Feiern mit deutschem Wein

Sürwürden Der Bürgerverein Sürwürden/Alse feiert an diesem Sonnabend, 20. Oktober, sein Weinfest. Dazu sind ab 19.30 Uhr in der Gaststätte Kiek mol rin alle Interessierten willkommen. Ausgeschenkt wird Wein aus verschiedenen deutschen Anbaugebieten. „Für jeden Geschmack ist etwas dabei“, sagt Renate Horstmann im Namen des Vereins. Dazu wird ein leckeres Schnitzelbuffet aufgebaut. Für die Musik ist DJ Sven zuständig. Im Eintritt von 20 Euro ist das Essen schon enthalten. Anmeldungen nimmt Renate Horstmann unter Telefon 04732/

8581 an.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir