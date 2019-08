„Tüdelüüten“ sorgen für Stimmung an der Kaje

Alle gute Dinge sind drei: An diesem Donnerstag findet erneut eine Sommerlounge an der Braker Kaje statt. Der Brake-Verein lädt ab 18 Uhr zum Klönen und Feiern mit Freunden, Bekannten, Kollegen mit musikalischer Untermalung ein. Mit dabei sind die Kaffee-Ape von Harald Spoede, die Horsebox Bar vom Duc d’Alben, der Rotary Club Brake sowie der Beirat des Brake-Vereins und weitere Freiwillige. An diesem Donnerstag treten die „Tüdelüüten“ auf. Sie spielen Liederliches und Instrumentales, Liebevolles und Amüsantes, Kritisches und Folkloristisches über das Land, die Leute und das Meer. Am 29. August wird dann die Band „Tom Shadow & The Blues Cowboys“ mit Country, Blues & Amerikana zu Gast sein, bevor am letzten Termin am 5. September die „Kleinstadt Schrippen“ für Musik sorgen. Der Eintritt ist frei, Getränke und Speisen müssen bezahlt werden. Der komplette Gewinn der letzten Sommerlounge-Veranstaltung dient dem Brake-Verein als Budget für den diesjährigen Schneeflöckchenmarkt, um beispielsweise mehr Kinderaktionen organisieren zu können. BILD: