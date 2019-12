Gute Nachrichten vor dem Weihnachtsfest: Die Vollsperrung der Landesstraße zwischen Strückhausermoor und Colmar wird an diesem Freitag aufgehoben. Das haben am Donnerstag auch Michael Möser aus Elsfleth (links) und Marcel Schleicher aus Berne, die am Kreisel der Bundesstraße 211neu aktiv waren, gegenüber der NWZ bestätigt. An den Zufahrten sind aber noch bis Ende Januar Restarbeiten zu erledigen. Deshalb gilt während dieser Zeit auf der gesamten Strecke Tempo 50. BILD: