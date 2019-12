Warten aufs Christkind überbrücken

Die Wartezeit zur Bescherung am Heiligabend kann schon nervig werden. Um die Anspannung zu nehmen und zugleich sinnvolle Beschäftigung zu bieten, haben sich die Mitglieder des Dr.-Cornelius-Modellbahnvereins Großenmeer seit Jahren auf eine ganz besondere Veranstaltung verständigt: Alljährlich öffnen sie die Anlage in der Meerkircher Straße am 24. Dezember. In der Zeit von 14 bis 16 Uhr heißt es „Wir warten aufs Christkind“. Der Verein wartet und pflegt eine Modellbahnanlage von annähernd 100 Quadratmetern im Maßstab 1:87 (HO) in einem ehemaligen Tanzsaal in Großenmeer. Diese Anlage wurde ab 1968 allein von dem damaligen Landarzt, Dr. Peter Cornelius, erbaut und nach seinem Tod im Jahr 1980 von vier Großenmeerern erworben, um sie zu erhalten und der Öffentlichkeit zugängig zu machen. Es gibt 35 Züge, 65 Loks, 300 Waggons, 100 Weichen, 800 Meter Schienen, 1000 Lampen, 2000 Figuren, 400 Autos, 35 Brücken und fünf Schattenbahnhöfe. Der längste Zug misst 9,80 Meter. Der Verein hat die Anlage von den Eigentümern gepachtet, betreut sie und führt sie jeden Sonntag ganzjährig von 16 bis 18 Uhr vor. Gruppenbesichtigungen sind auf Anfrage immer möglich, zudem können Kindergeburtstage dort gefeiert werden. Zusätzliche Aktivitäten rund um die Eisenbahn wie etwa Modellbahnbörsen, Ausflüge oder der Austausch über Modelle und Hersteller mit Basteltipps runden das Vereinsleben ab.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 04402/939447 (oder per Mail an peter.strop@t-online.de).

Infos: www.modellbahnverein.de

