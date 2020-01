Werder-Fans überreichen Pokal an Ailton

Der Fußball rollte wieder beim Hallenturnier in Oldenburg. Und der Braker Andreas Saralidis (51, links im Bild) hatte wieder jede Menge Pokale im Gepäck, um seine Fußball-Helden im Trikot von Werder Bremen auszuzeichnen. So durfte sich Turnierveranstalter Dieter Burdenski über einen großen Wanderpokal freuen. Und auch Ailton (Mitte) wurde bedacht. Ihm wurde ein etwas kleinerer Pokal überreicht. Der Freund von Andreas Saralidis, Michael Rockel, hatte auch noch Dominik Oltmanns (25, rechts) aus Nordenham eingeladen und die Treffen mit den Stars initiiert. Mit dem Hallenturnier der Traditionsmannschaften in der EWE-Arena in Oldenburg startete das Fußballjahr 2020 für viele Fußballfans im Nordwesten. Die Halle war – wie auch in den Vorjahren – restlos ausverkauft. Die Stimmung war erneut ganz hervorragend.BILD: