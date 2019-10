Wesermarsch /Ahlhorn Im Blockhaus Ahlhorn kamen die Delegierten und beratenden Mitglieder der 26. Vollversammlung der Evangelischen Jugend Oldenburg zusammen. Auf der Tagesordnung fanden sich neben dem Schwerpunktthema Sozioökonomische Transformation unter anderem auch die Wahlen eines neuen Vorstands.

Im Vorfeld der Tagung wurde Angelika Pfeiler nach über 37 Jahren im kirchlichen Dienst in die passive Phase der Altersteilzeit verabschiedet.

Zum Schwerpunktthema war Dr. Veit Laser, Referent für Entwicklungsbezogene Bildung in der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland, nach Ahlhorn gekommen. Unter dem Titel „Die Zeit ist reif! – Transformativ denken und leben lernen“ nahm er die Anwesenden mit in diesen wichtigen und aktuellen Themenkomplex. In Arbeitsphasen beschäftigten sich die Anwesenden mit konkreten Möglichkeiten und Handlungsfeldern nachhaltigen Lebens.

Nach einem Beschluss der 25. Vollversammlung war die Tagung vegetarisch und in Teilen auch vegan. Der Beschluss, sich künftig intensiver mit einer bewussten und nachhaltigen Lebensweise zu beschäftigen, mündete in der Einsetzung eines Arbeitskreises. Unter dem Titel „bewusste und nachhaltige Lebensweise“ wird er sich mit einem nachhaltigeren Umgang im Jugendverband auseinandersetzen.

Darüber hinaus beschlossen die Delegierten für künftige Tagungen: „Auf den Vollversammlungen der Evangelischen Jugend Oldenburg sind alle Mahlzeiten sowie die Zwischenmahlzeiten/Snacks mindestens vegetarisch sowie nachhaltig und nach Möglichkeit regional.“

Bei der Vollversammlung wurde Chris Schellstede aus der Wesermarsch zum neuen Vorsitzenden gewählt. Unterstützt wird er von Fabian Dargel, der bereits Erfahrungen aus den vergangenen beiden Amtsjahren als stellvertretender Vorsitzender mit einbringt. Vervollständigt wird der Vorstand durch die vier Beisitzer Annika Hinrichs, Hannes Brinkmann, Ole Hollmann und Silke Meine.

Der frisch gewählte Vorstand nimmt die ersten Arbeitsaufträge bereits mit. So wird sich die Tagung im Frühjahr 2020 schwerpunktmäßig mit dem Themenkomplex queere Kinder- und Jugendarbeit befassen und daraufhin die eigenen Ordnungen und Veröffentlichungen prüfen.

Bei dieser Tagung wird es keine gedruckten Tagungsunterlagen mehr gegeben. Mit dem System OpenSlides konnten sich die Delegationen bereits im Vorfeld auf die Tagung vorbereiten und im Laufe der Sitzung immer auf aktuelle Unterlagen zugreifen und Anträge einreichen.

Nach dem Versuchsballon entschied die Vollversammlung bei dieser Tagung, künftig bei der Vorbereitung und Durchführung von Tagungen immer auf ein digitales System zurückzugreifen.

Die nächste Vollversammlung tagt vom 20. bis 22. März 2020 im Blockhaus Ahlhorn im Landkreis Oldenburg.