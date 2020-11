Corona: Inzidenzwert liegt nun bei 76,8

Wesermarsch Die Zahl der Covid-19-Fälle in der Wesermarsch steigt weiter stetig an. Wie das Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch am Donnerstag mitgeteilt hat, sind jetzt insgesamt 424 Corona-Erkrankungen amtlich bestätigt. Das sind elf neue labordiagnostisch bestätigte Covid-19-Fälle gegenüber Mittwoch.

Die Zahl der aktuell noch Erkrankten ist um 3 auf 100 (Mittwoch: 97) gestiegen. 316 sind genesen. Bisher sind nach Angaben des Gesundheitsamtes acht Personen an oder im Zusammenhang mit Corona verstorben.

Laut Gesundheitsamt gibt es für die elf neuen Erkrankungen kein besonderes Ereignis. „Wir haben es somit mit einem Infektionsgeschehen in der Fläche zu tun“, heißt es in der Mitteilung der Kreisverwaltung.

Eine der positiv getesteten Personen besucht das Gymnasium Brake. Entsprechend hat das Gesundheitsamt die Kontaktpersonen – unter anderem unter den Mitschülern – ermittelt und unter Quarantäne gestellt.

Die elf neuen Covid-19-Fälle verteilen sich auf Brake (+4), Berne (+2), Elsfleth (+3), Nordenham (+1) und Stadland (+1).

Den 7-Tage-Inzidenzwert gab das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) auf seiner Internetseite am Donnerstag mit 76,8 an. Am Mittwoch lag dieser Wert noch bei 49,7.

Wie der Kreis bereits am Mittwoch mitgeteilt hatte, war ein derart starker Anstieg des Wertes für die Wesermarsch vorhersehbar, da die 21 am Mittwoch gemeldeten Neuinfektionen aufgrund des Zeitpunktes ihres Befundes noch nicht in der Inzidenzwertveröffentlichung des Landesgesundheitsamtes berücksichtigt werden konnten. Der Inzidenzwert wird demnach immer vormittags veröffentlicht.