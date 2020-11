Corona-Pandemie: Inzidenzwert steigt

Wesermarsch Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis Wesermarsch ist von Montag auf Dienstag erneut um drei Fälle in den Gemeinden Berne (+2) und Lemwerder (+1) auf nunmehr 336 gestiegen, teilt der Landkreis Wesermarsch mit.

Im selben Zeitraum gelten vier weitere Personen als wieder genesen, so dass die Zahl der aktuell erkrankten Personen von Montag 57 auf Dienstag 56 gesunken ist.

Die 56 aktuellen Fälle verteilen sich auf zehn in Berne, 14 in Brake, einen in Butjadingen, einen in Elsfleth, fünf in Jade, fünf in Nordenham, einen in Stadland, 13 in Lemwerder und sechs in Ovelgönne.

Den Sieben-Tagesinzidenzwert gibt das Landesgesundheitsamt am Dienstag mit 47,4 an. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage gerechnet auf 100 000 Einwohner an.