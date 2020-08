Corona-Pandemie: Weiterer Todesfall in der Wesermarsch

Wesermarsch Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung sowie zwei neue Infektionen meldete der Landkreis Wesermarsch am Dienstag. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 64-jährige Frau aus Berne, die an einer Vorerkrankung litt.

Die Gesamtzahl der labordiagnostisch bestätigten Coronainfektionen im Landkreis Wesermarsch steigt somit auf 117. Davon gelten 88 Personen als bereits genesen.

24 Menschen sind derzeit noch erkrankt. Diese Fälle verteilen sich auf zwei Erkrankte in Berne, zwölf Personen in Brake, vier Erkrankte in Nordenham, vier in Lemwerder und zwei Personen in Ovelgönne.

Die Zahl der Todesfälle ist nun auf insgesamt fünf gestiegen.