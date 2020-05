Drk: Zur Erholung auf einen Bauernhof

Wesermarsch Das Land Niedersachsen fördert auch in diesem Jahr Erholungsurlaube für Familien mit mindestens einem teilnehmenden Kind. Ziel ist es, einkommensschwächeren Familien einen gemeinsamen Urlaub zu ermöglichen. Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sind dabei behilflich, um den entsprechenden Antrag dafür zu stellen.

In absehbarer Zeit sollten die Urlaubsreisen in Deutschland wieder möglich sein. Davon jedenfalls geht das DRK aus, wie Peter Deyle, Kreisgeschäftsführer des DRK-Wesermarsch, mitteilt. Familien, die bislang nicht unter die Einkommensgrenzen für eine Bezuschussung gefallen sind, und durch die Corona-Krise in Kurzarbeit gehen mussten, sollten sich unbedingt an die Beratungsstelle wenden. Gleiches gelte für Personen, die wegen Arbeitslosigkeit in den zurückliegenden drei Monaten Arbeitslosengeld oder Grundsicherung beantragen mussten. „Es lohnt sich, die derzeitigen geänderten Einkommensverhältnisse prüfen zu lassen“, so Deyle.

• Wer wird gefördert?

Gefördert werden Familien mit mindestens einem Kind, das kindergeldberechtigt ist, sowie Aufenthalte mit mindestens sieben und höchstens 14 zusammenhängenden Übernachtungen innerhalb Deutschlands.

• Wo kann man hin?

Neben speziell eingerichteten Jugendherbergen finden sich auch andere geeignete, familiengerechte Einrichtungen sowie Bauernhöfe und Campingplätze in Deutschland unter den Angeboten.

• Wieviel wird gezahlt?

Der Zuschuss beträgt pro Übernachtung 10 Euro für jedes Elternteil und 15 Euro für jedes Kind. Familienangehörige mit Behinderung oder Einelternfamilien werden über diese Fördersätze hinaus zusätzlich bis zu 10 Euro je Übernachtungstag gewährt.

Das DRK prüft und bearbeitet laut Deyle zügig, ob ein Zuschuss gerechtfertigt ist und erfolgen kann. Einer kurzfristigen Urlaubsbuchung sollte also nichts im Wege stehen.• Interessierte erhalten weitere Informationen sowie die Unterlagen zur Antragsstellung direkt beim DRK, Hafenstraße 47a in 26954 Nordenham, sowie auf der Homepage www.drk-wesermarsch.de, unter Telefon 04731/269190 sowie per E-Mail unter doris.peters@drk-wesermarsch.de.