Elf neue Fälle seit Freitag

Wesermarsch Elf neue Corona-Infektionen wurden seit Freitag im Landkreis Wesermarsch bestätigt. Davon wurden allein neun Fälle in der Stadt Elsfleth registriert. Jeweils eine Neuerkrankung gibt es in den Gemeinden Butjadingen und Stadland. Ob es eine Verbindung zwischen den Neuerkrankten gibt, teilt der Landkreis nicht mit.

„Solange von einem Infektionsgeschehen keine Gefahr für die Bevölkerung ausgeht, gibt das Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskunft zu einzelnen Corona-Fällen“, hieß es auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Gesamtzahl der Fälle liegt nun bei 140. 19 Personen sind aktuell noch erkrankt. Die Fälle verteilen sich auf einen in Brake, zwei in Butjadingen, zehn in Elsfleth, einen in Nordenham, zwei in Stadland und drei Personen sind in Lemwerder erkrankt.