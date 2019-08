Wesermarsch /Friesland Es ist Sonntagfrüh, Herr K. aus Nordenham, nun im Hospiz am Wattenmeer in Varel zu Gast, ist früh auf den Beinen. Schon seit Tagen treibt ihn eine positive Unruhe um. Sein Auto steht abfahrbereit auf dem Parkplatz. Da erscheint die hauptamtliche Pflegefachkraft Sonja mit ihrem Mann – eigentlich hat sie heute frei.

Mit einem Grinsen läuft Herr K. ihr mit der Gehhilfe entgegen. Er kann seine Freude kaum bändigen, schließlich weiß er seit einigen Tagen, dass ihm sein großer Wunsch erfüllt wird.

Mit einer weiteren hauptamtlichen Mitarbeiterin des Hospizes ist das Quartett komplett.

Herr K. nimmt auf dem Beifahrersitz Platz und schnallt sich an. Der Motor wird gestartet.Sicher lenkt Sonjas Mann das Auto von Herrn K. Die Fahrt führt von Varel nach Bochum.

Nach einigen Stunden kommt das Quartett am Starlight Express Theater an – und stimmt sich mit einem Gläschen Sekt auf die anstehende Show ein.

Sichtlich beeindruckt mustert Herr K. das riesige Gebäude und die wartenden Menschenmengen vor den Kassen.

Begrüßt wird das Quartett von Mitarbeitern des Hauses, die ihre Gäste aus dem hohen Norden persönlich zu den Plätzen führen.

Dann beginnt die atemberaubende Show mit wahnsinnigen Tanzeinlagen, Gesängen und waghalsigen Manövern auf Rollschuhen.

Herr K. ist von jeder Szene gebannt, das Staunen nimmt kein Ende.

Spät am Abend ist er wieder im Hospiz angekommen, und zum Abschluss eines großartigen Tages mit wunderbaren Menschen gibt es einen Eierlikör auf dem Zimmer.

Herrn K. lassen die Eindrücke nicht los, noch im Bett sieht er die Darsteller herumflitzen – und kann weiterhin immer noch nicht glauben, dass ihm dieser Wunsch erfüllt wurde.

„Ein besseres Geschenk hätte es für mich nicht geben können, bin Euch so dankbar“, hören die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins Lebenswunsch mit Sitz in Ovelgönne, die diesen Wunsch von Herrn K. ermöglicht haben, tags darauf und blickten in strahlende Augen eines Mannes, der Fotos seines Ausfluges überreicht bekommt.

Der Verein dankt dem Round Table Brake, der mit seinem weitreichenden Netzwerk aus der Wesermarsch bei der Erfüllung des Wunsches von Herrn K. die ehrenamtlichen Helfer des Vereins Lebenswunsch unterstützt hat.

Um tätig werden zu können, ist der gemeinnützige Verein vor allem auf Spenden und Förderer angewiesen. Der Verein engagiert sich im gesamten Nordwesten für Menschen in der letzten Lebensphase.

Telefonisch ist der Verein unter 04480-948947 (Anrufbeantworter) zu erreichen. Informationen gibt es auch im Internet unter www.lebenswunsch.org sowie auf Facebook unter „Lebenswunschverein“.