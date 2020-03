Helfen und auch helfen lassen

Wesermarsch Die Risikogruppe der Menschen, die durch das Coronavirus schwer erkranken können, ist klar definiert: ältere Menschen und Menschen mit Grunderkrankungen. Wer zur Risikogruppe gehört, sollte zu Hause bleiben, die Unterstützung von anderen annehmen für Einkäufe und Gänge zur Apotheke. Wer nicht zur Risikogruppe gehört, sollte seine Unterstützung anbieten, bei Älteren fragen, ob man für sie Besorgungen übernehmen kann. Edeltraud Wyludda vom Altenclub Berne vermittelt Einkaufshilfen (Telefon 04406/ 6504), auch Julia Brunngartner bietet in Berne ihre Hilfe an (Kontakt über j.brunngartner@icloud.de). Als Einkaufshilfe und für Botengänge für Menschen der Risikogruppe in Elsfleth und Wehrder bietet sich Linda Weigelt (Telefon 04404/ 9546257) an. So funktionieren Gesellschaft und Gemeinschaft auch in der Krise.