Wesermarsch Der II. Oldenburgische Deichband unternimmt am Donnerstag, 1. November, seine Herbstdeichschau. Treffpunkt ist um 8 Uhr bei der Geschäftsstelle in Brake an der Franz-Schubert-Straße 31. Protokollstationen sind um 9.45 Uhr die Strandgaststätte „Schöne Aussichten“ in Oberhammelwarden, gegen 13 Uhr das Restaurant „Kachelstübchen“ an der Strandallee 46 in Butjadingen sowie um 17 Uhr der Infocontainer Jade-Wapeler Siel. Rückkehr ist gegen 18 Uhr.