Idee von Pancescu ,uralter Hut’

Wesermarsch Als „uralten Hut“ hat der CDU-Landtagsabgeordnete Björn Thümler (Berne) den Vorschlag seines Grünen-Landtagskollegen Dragos Pancescu (Brake) bezeichnet, wonach gezielt Personen mit Migrationshintergrund zu Zugführern ausgebildet werden sollten.

Thümler: „Wie mein Kollege zum Beispiel auch der Lokalpresse hätte entnehmen können, habe ich bereits im August bei meinem Treffen mit dem Nordwestbahn-Chef Rolf Erfurt in meiner Funktion als Minister eine entsprechende Zusage gegeben.“ Das Land wolle insbesondere Sprachkurse für ausländische Zugführer fördern, weil ausreichende Deutschkenntnisse für das Lenken eines Zuges unerlässlich seien.

Auch Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) habe zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit bereits Schritte unternommen, damit verstärkt im Ausland nach Quereinsteigern gesucht werden könne.

Thümler könne aber nachvollziehen, dass sich nun auch endlich „die selbst ernannte Bahn-Partei“ zur Problematik der Zugausfälle in der Region zu Wort melden möchte. Allerdings sollte sie dabei voreilige Versprechen vermeiden. Schließlich dauere eine Ausbildung zum Zugführer zehn Monate. Voraus gesetzt werde außerdem in der Regel eine voran gegangene Ausbildung in einem technischen Beruf.