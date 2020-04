Landjugend bietet Hilfe an

Wesermarsch Die Landjugend Neuenkoop hat eine Hilfsaktion gestartet. „Wir gehen für euch einkaufen, gehen mit dem Hund Gassi, gehen zur Apotheke – was auch immer anfällt, wir können helfen“, heißt es auf einem Zettel, der in Neuenkoop und der näheren Umgebung verteilt worden ist.

„Ich glaube, dass es oft schwer ist, Hilfe von Anderen anzunehmen, da man sich damit einhergehend auch immer eingestehen muss, dass man zu etwas nicht mehr so gut in der Lage ist, aber gerade jetzt ist falsche Bescheidenheit fehl am Platz“, erklärt Jennifer Kayser von der Landjugend den Hilfsansatz der Gruppe. Die ehrenamtlichen Helfer, versichert sie weiter, freuen sich über jeden Anruf, „denn Corona geht uns alle an – und jeder Einzelne kann etwas tun.“

Die Helfer der Landjugend Neuenkoop sind erreichbar unter Telefon 0174/3995755.

„In den aktuellen Zeiten müssen wir enger denn je zusammenrücken“, sagt Jennifer Kayser. Sie bittet alle, die zu Hause bleiben können, dies auch zu tun; dadurch könnten ältere und vorerkrankte Menschen vor einer Infektion geschützt werden. Und die vielen anderen, die nicht aus dem Homeoffice arbeiten können, wie beispielsweise in systemrelevanten Bereichen, könnten weiter ungefährdet zu ihrem Arbeitsplatz gelangen.