Mobilität auch ohne eigenes Auto

Wesermarsch Weite Wege und kein Bus-Anschluss – in den ländlichen Gebieten der Wesermarsch geht es nicht ohne eigenes Auto. Oder doch? Um aus guten Beispielen und Erfahrungen anderer zu lernen, stellt der Landkreis Wesermarsch Interessierten zwei Erfolgsmodelle vor:  das Dörpsmobil aus Schleswig-Holstein, ein viel beachtetes E-Car-Sharing-Projekt, und den Gemeindebus Ovelgönne, der Mobilität für Vereine und soziale Institutionen ermöglicht.

Zum Info-Abend „Dörpsmobil & Gemeindeauto“ am Montag, 25. Juni, sind ausdrücklich Bewohner aus der ganzen Wesermarsch eingeladen. Die Veranstaltung ist Teil des BMVI-Modellvorhabens „Versorgung und Mobilität“. Der vom Institut IGES aus Berlin moderierte Abend beginnt um 19.30 Uhr im Eckflether Kroog, Eckfleth 31, in Moorriem (Elsfleth). Die Beispiele werden vorgestellt von Werner Schweizer (Bürgermeister Klixbüll) und Jürgen Kuls (Gemeinde Ovelgönne). Für die Planung wird um Anmeldung bis zum 20. Juni gebeten per E-Mail an meike.luecke@lkbra.de oder über das Anmeldeformular unter