Neue Infektion mit Coronavirus

Wesermarsch In der Wesermarsch gibt es einen neuen labordiagnostisch bestätigten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus: Wie das Gesundheitsamt des Landkreises am Wochenende mitteilte, gibt es derzeit eine erkrankte Person in Stadland.

Damit erhöht sich die Gesamtzahl der bisher registrierten Infizierten auf 73, zwei davon sind verstorben, 70 gelten als genesen.

