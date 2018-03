Wesermarsch Das Osterfest führt zum einen zu Änderungen der Abfuhrtage, die auch im Abfuhrkalender aufgeführt sind, und zum anderen zur Schließung der Recyclinghöfe im Landkreis Wesermarsch. Wie die GIB mitteilt, bleiben am Samstag, 31. März, die Tore der Betriebstätten in Brake, Berne, Lemwerder, Nordenham und Rodenkirchen an diesem Tag geschlossen.

Wie gewohnt sind die Recyclinghöfe wieder ab Dienstag, 3. April, geöffnet.