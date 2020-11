Umfrage zur Lebensqualität: Zur Halbzeit führt Lemwerder im Wesermarsch-Check

Wesermarsch Mit der Dramatik der Präsidentenwahl in den USA kann die Abstimmung über die Lebensqualität in der Wesermarsch zwar nicht mithalten, aber spannend ist sie allemal. Zur Halbzeit der großen NWZ-Umfrage, die über drei Wochen läuft, liegen interessante Zwischenergebnisse vor. Rund 2400 Teilnehmer haben bislang Noten für ihre Städte und Gemeinden vergeben. In der Gesamtwertung liegt Lemwerder zurzeit mit 6,8 Punkten vorne; aktuelles Schlusslicht ist Stadland mit 5,8 Punkten. Doch bis zum Abschluss des Wesermarsch-Checks kann sich das natürlich noch ändern. Bis einschließlich Sonntag, 15. November, haben die Bürger im gesamten Landkreis noch die Möglichkeit, sich an der Online-Umfrage zu beteiligen.

Hohe Beteiligung

Besonders hoch ist die Beteiligung am Wesermarsch-Check bisher in Nordenham. Der Anteil der Antworten aus Nordenham beträgt 19 Prozent. Die folgenden Plätze belegen Butjadingen (15,5 Prozent) und Brake (14,8 Prozent). Die Nordenhamer sehen ihre Stadt allerdings recht kritisch. Bei der Frage nach der allgemeinen Lebensqualität schneidet Nordenham derzeit mit der Punktzahl 6,0 am zweitschlechtesten von allen neun Städten und Gemeinden der Wesermarsch ab. Nur Berne trifft es mit der Note 5,8 noch härter.

Teilnehmerzahlen Platz 1: Nordenham (445 Teilnehmer; 19 % Anteil an der Gesamtzahl) Platz 2: Butjadingen (363; 15,5 %) Platz 3: Brake (347; 14,8 %) Platz 4: Stadland (258; 11 %) Platz 5: Elsfleth (229; 9,8 %) Platz 6: Jade (225; 9,6 %) Platz 7: Ovelgönne (171; 7,3 %) Platz 8: Berne (155; 6,6 %) Platz 9: Lemwerder (89; 3,8 %)

Butjadingen hingegen glänzt in Sachen Lebensqualität mit dem Spitzenwert von 8,5 Punkten und hat damit damit einen deutlichen Vorsprung vor Lemwerder (7,5) und Jade (7,1) Sonst schafft es keine Gemeinde der Wesermarsch in den 7er-Bereich.

Auf eine große Resonanz ist die Möglichkeit gestoßen, zusätzlich zu den vorgegebenen Fragen zu verschiedenen Themenfeldern sich frei zu den Licht- und Schattenseiten der Gemeinden zu äußern. Dabei fällt auf, dass der schlechte Zustand der Radwege und Straßen in vielen Orten ein großes Problem ist. Auch die medizinische Versorgung, das Einzelhandelsangebot und die Internet- beziehungsweise Mobilfunkanbindung sind häufig genannte Kritikpunkte.

26 Themen

Für den Wesermarsch-Check hat die NWZ gemeinsam mit dem Oldenburger Unternehmen Umfrageheld einen Fragenkatalog mit 26 Themen zusammengestellt. Wie gerne wohnen Sie in Ihrer Gemeinde? Wie bewerten Sie das gastronomische Angebot? Sind Sie zufrieden mit den Freizeitmöglichkeiten? Und wie sieht es aus mit Kitas und Schulen? Auf einer Skala von eins bis zehn können Sie eine Bewertung vornehmen. Die Teilnahme erfolgt anonym.

Mitte November werden alle Antworten von Experten ausgewertet. Anschließend beginnen wir am 28. November in einer großen Serie mit der Veröffentlichung der Ergebnisse. Dazu kommen Porträts aus den einzelnen Gemeinden, statistische Daten und jede Menge Informationen.

Punktestand Platz 1: Lemwerder (6,8 Punkte) Platz 2: Butjadingen, Ovelgönne, Elsfleth (alle 6,4) Platz 3: Jade (6,2) Platz 4: Brake (6,1) Platz 5: Berne (6,0) Platz 6: Nordenham (5,9) Platz 7: Stadland (5,8)

Je mehr Bürger mitmachen, umso aussagekräftiger sind die Ergebnisse. Sie zeigen, wo welcher Ort seine Stärken hat, aber ebenso, wo es Handlungsbedarf gibt. Das sind auch für Politik und Verwaltung wichtige Hilfestellungen.

