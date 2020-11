Unterricht an der Musikschule

Wesermarsch Die Musikschule Wesermarsch bietet weiterhin Unterricht an, allerdings mit einigen Einschränkungen. Einzelunterricht unter Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln ist in den Fächern „Gesang“ und „Bläser“ möglich. Gruppen- und Ensembleunterricht findet zurzeit nicht statt. An alternativen Angeboten wird gearbeitet. Die Unterrichtsentgelte für die betroffenen Gruppen und Ensembles werden auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Weitere Einschränkungen entstehen dadurch, dass öffentliche Einrichtungen wie beispielsweise Schulen, an denen gewöhnlich Musikschul-Unterricht stattfindet, eine außerschulische Nutzung nicht zulassen. Die Musikschule sucht nach Ausweichalternativen. In Elsfleth, Jade und Nordenham werden noch Räumlichkeiten gesucht. Hinweise werden unter Telefon 04401/7076190 erbeten.

Unter dieser Rufnummer stehen auch die Lehrkräfte für weitere Informationen zur Verfügung. Die Musikschule ist außerdem per Mail unter mail@musikschule-wesermarsch.de zu erreichen.

